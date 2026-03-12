Heroísmo fatal: matan a joven que intentó proteger a su pareja durante ataque a tiros en Santiago

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar la causa de la balacera que dejó una joven muerta en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Una joven de 18 años murió y su pareja resultó herida luego de que ambos fueran atacados a tiros en su vivienda, en la comunidad Quinigua, del municipio Villa González, en la provincia Santiago.

La víctima mortal fue identificada como Luz Francesca Álvarez, de 18 años, quien falleció a causa de múltiples heridas provocadas por arma de fuego.

De acuerdo con versiones de vecinos, cuatro hombres encapuchados que se desplazaban a bordo de dos motocicletas llegaron hasta la vivienda donde se encontraba la pareja y, sin mediar palabras, comenzaron a disparar.

Según los testimonios, la joven se colocó frente a su pareja en un intento por evitar que los atacantes lo mataran, momento en que fue alcanzada por los disparos.

La pareja de la víctima también resultó herida y fue trasladada a un centro de salud. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido su identidad ni su estado de salud.

Te puede interesar Hombre muere electrocutado mientras trataba de salvar a su pareja

Investigan el hecho

El hecho ocurrió próximo a la medianoche de ayer, miércoles 11 de marzo.

Al lugar del hecho se presentaron agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones.

En la estructura de la vivienda se observan múltiples impactos de bala producto del ataque.

El cadáver de Álvarez fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines de autopsia.