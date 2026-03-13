Un hombre mata a tiros a otro durante discusión en Santiago

Anthony Andrés Montero, alias "Arcángel" y "El Peluquero", de 37 años, detenido por la Policía Nacional como presunto responsable de la muerte a tiros de David Antonio Fernández García tras una discusión ocurrida en el sector Villa Progreso, en La Herradura, Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Una discusión entre dos hombres dejó un muerto la tarde de ayer, jueves 12 de marzo, en el sector Villa Progreso, en La Herradura, provincia Santiago.

La víctima fue identificada como David Antonio Fernández García, quien falleció tras varias heridas de bala.

La Policía Nacional informó que por el hecho fue arrestado en flagrante delito Anthony Andrés Montero, de 37 años, conocido con los alias de "Arcángel" y "El Peluquero", señalado como el presunto responsable del homicidio.

Las autoridades investigan las circunstancias que dieron origen a la discusión que terminó en tragedia.

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Sospechoso apresado

De acuerdo con el informe preliminar, el apresamiento del sospechoso se produjo tras un rápido operativo de búsqueda y seguimiento realizado por miembros de la Policía Preventiva, en coordinación con agentes de la División de Investigación Criminal (Dicrim).

Durante las pesquisas, los agentes ocuparon una pistola marca Taurus, la cual era portada sin documentos legales y que presuntamente habría sido utilizada por el detenido para cometer el hecho.

Anthony Andrés Montero se encuentra bajo custodia policial en la División de Investigaciones, mientras se realizan las diligencias correspondientes para su posterior sometimiento a la justicia a través del Ministerio Público.