"Sentí mi muerte": joven que sobrevivió a brutal choque pide ayuda para dar con el responsable

Estado en que quedó el vehículo de una joven tras ser impactado por el conductor de otro automóvil que huyó del lugar del accidente de tránsito en la avenida Charles de Gaulle. ( FUENTE EXTERNA )

La madrugada del 8 de marzo, Nicol Díaz Brito regresaba a su hogar conduciendo por la avenida Charles de Gaulle, en el municipio Santo Domingo Este. Cuando apenas faltaban unos metros para llegar a su sector, Invivienda, un vehículo que se desplazaba a alta velocidad chocó contra la parte trasera de su automóvil.

La colisión fue tan repentina que Nicol no tuvo tiempo de reaccionar.

Tras el impacto, el conductor continuó su camino, dejándola sola en medio del accidente. Hace apenas tres meses, la joven había comprado su automóvil luego de ahorrar dinero y financiar el resto del costo. Con este trabaja en las plataformas digitales de taxis para sostenerse económicamente.

"Estoy tratando de dar con el conductor para que sea responsable, para que responda ya sea con su seguro o de la manera que él entienda. Ahora mismo no tengo el dinero para arreglar el vehículo. Actualmente todavía lo estoy pagando y era mi único sustento para yo hacer dinero", expresó.

Desde aquella madrugada, a Nicol le cuesta dormir, el accidente le provocó un impacto emocional. El recuerdo del choque, del humo dentro del vehículo y del momento en que perdió el control del carro siguen presentes en sus pensamientos.

"Estaba asustada porque nunca había pasado por aquí algo así. En la noche casi no puedo dormir por el miedo. Yo sentí mi muerte, pero gracias a Dios no me pasó nada", manifestó al recordar el miedo que vivió aquel día.

Su carro dio varias vueltas

Era alrededor de la 1:45 de la madrugada cuando ocurrió el suceso. El golpe provocó que el vehículo diera varias vueltas hasta terminar chocando contra un poste del tendido eléctrico.

En cuestión de segundos, las bolsas de aire se activaron y el interior del automóvil se llenó de humo. Por un momento, asegura que pensó que el vehículo podía incendiarse.

A pesar del susto, logró salir por sus propios medios. "Salí buscando a la otra persona, porque pensé que se había impactado conmigo atrás y también había sido lesionado o algo así, pero no vi a nadie y no sé de esa persona porque emprendió la huida rumbo por Invivienda", expresó.

Personas que transitaban por la zona se detuvieron para ayudar a Nicol y contactaron a sus familiares mientras llegaban las unidades de emergencia.

Poco después fue trasladada al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, donde los médicos le realizaron varios estudios, entre ellos rayos X y una tomografía. A pesar de la magnitud del impacto, los resultados confirmaron que no presentaba heridas de gravedad.

El vehículo, sin embargo, resultó con daños en la parte delantera y trasera, que le impiden utilizarlo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/descarga-76-ed642367.jpg El impacto provocó daños en la carrocería y activó las bolsas de aire del vehículo. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/vehiculo-06da504f.jpg El automóvil resultó con daños en la parte delantera y trasera tras el choque ocurrido en la avenida Charles de Gaulle. (FUENTE EXTERNA ) ‹ >

Llamado a los conductores

Por la situación, presentó una denuncia ante la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Las autoridades informaron que revisan cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 y de negocios cercanos al lugar del accidente.

En las grabaciones se observa un vehículo Kia Sorento gris, que habría sido el que impactó el automóvil de la joven.

Mientras espera que las investigaciones permitan identificar al involucrado, Nicol hace un llamado a los conductores. "Tengan más precaución en la calle y más si está lloviendo. Si tienen un siniestro de esa magnitud, socorran a la persona, porque esa persona no sabe si me pudo pasar algo peor y hubiese podido haberme salvado y por huir no lo no lo hizo", expresó.