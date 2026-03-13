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Santo Domingo Norte
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Ocupan drogas, armas y clausuran negocios durante operativos en Santo Domingo Norte

Por los operativos, varias personas fueron detenidas para fines de investigación

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    Ocupan drogas, armas y clausuran negocios durante operativos en Santo Domingo Norte
    Vehículo de la Policía Nacional. (FUENTE EXTERNA)

    En los sectores de Villa Mella, Sabana Perdida, Los Guaricanos y La Victoria, en el municipio Santo Domingo Norte, la Fuerza de Tarea Conjunta ha intensificado los operativos preventivos para reforzar la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos. 

    Mediante una nota de prensa, la dirección regional de la Policía Nacional informó que durante los operativos se ha ocupado distintas sustancias narcóticas, incluyendo material verde presumiblemente marihuana, así como armas de fuego ilegales.

    Además, decenas de motocicletas fueron retenidas por circular sin la documentación correspondiente, varias personas fueron detenidas para fines de investigación, mientras que otras fueron arrestadas por figurar como prófugos de la justicia.

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    • En ese sentido, afirmaron que varios negocios dedicados al expendio de bebidas alcohólicas fueron clausurados temporalmente por no contar con los permisos requeridos o por operar fuera del horario establecido.

    En los operativos participan agentes de la Policía Preventiva, la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), así como las unidades tácticas Linces y Boinas Grises.

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