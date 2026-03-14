Detienen a dos hombres por asalto armado a clientes que jugaban dominó en colmado de Navarrete

Luciano Mendoza Santos, alias "Edison" y Andrés Mendoza Sánchez, detenidos por su presunta participación en un asalto armado en un colmado de Navarrete, provincia Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Policía Nacional apresaron a dos hombres acusados de participar en un asalto a mano armada contra clientes y empleados de un colmado en el sector Villa Tabacalera, en el municipio de Navarrete, provincia Santiago.

Los detenidos fueron identificados como Luciano Mendoza Santos, conocido como "Edison", de 32 años, y Andrés Mendoza Sánchez, de 30.

Ambos fueron capturados la madrugada de este sábado durante un operativo encabezado por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Durante la intervención, los agentes ocuparon una de las motocicletas que presuntamente fue utilizada para cometer el asalto.

De acuerdo con el informe preliminar, los detenidos forman parte de un grupo de cuatro asaltantes que, encapuchados y portando armas de fuego, irrumpieron en el establecimiento y despojaron de sus pertenencias a varias personas que se encontraban en el lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/whatsapp-image-2026-03-14-at-94357-am-ec2b5926.jpeg Motocicleta ocupada por agentes de la Policía Nacional de la República Dominicana, presuntamente utilizada por los asaltantes durante el robo en un colmado de Navarrete. (FUENTE EXTERNA)

El hecho

Según las autoridades, los asaltantes entraron al colmado portando pistolas y, bajo amenazas, ordenaron a todos los presentes que se lanzaran al piso.

Posteriormente, procedieron a despojarlos de dinero, celulares y otras pertenencias.

El hecho ocurrió la noche del miércoles 11 de marzo y quedó captado por una cámara de seguridad del establecimiento.

La Policía informó que mantiene activa la búsqueda de los otros dos implicados en el hecho, con el objetivo de apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

En tanto, los detenidos serán entregados al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.