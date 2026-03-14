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Contrabando de cigarrillos
Contrabando de cigarrillos

VIDEO | Incautan 93 mil cigarrillos de contrabando y detiene a un hombre en Montecristi

Los soldados encontraron la mercancía ilícita oculta en distintas partes de la camioneta, incluyendo el chasis, el neumático de repuesto y la cajuela del motor

    Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a un hombre al que le ocuparon 93,000 cigarrillos de procedencia extranjera durante un operativo realizado en las proximidades del puesto de chequeo de Hatillo Palma, en la provincia Montecristi.

    De acuerdo con una nota de prensa de la institución, los militares observaron un vehículo sospechoso y ordenaron al conductor detenerse para realizar una inspección.

    Sin embargo, el hombre aceleró la marcha y emprendió la huida, lo que provocó una persecución que culminó en un callejón de una finca de guineos en la comunidad de Jaibón, donde finalmente fue interceptado.

    • El detenido fue identificado como Víctor Alfonso Recio Estévez, quien conducía una camioneta marca Isuzu, blanca.
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    Infografía
    Paquetes de cigarrillos de contrabando marca Capital Rojo ocultos en la cajuela del motor de una camioneta intervenida por el Ejército de República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

    La mercancía

    Durante la requisa del vehículo, los soldados encontraron la mercancía ilícita oculta en distintas partes de la camioneta, incluyendo el chasis, el neumático de repuesto y la cajuela del motor.

    Las autoridades ocuparon 465 paquetes de cigarrillos marca Capital Rojo, equivalentes a 93,000 unidades, los cuales habrían sido introducidos de manera ilegal al país.

    RELACIONADAS

    El detenido, junto con el vehículo y la mercancía incautada, fue trasladado a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército para los fines legales correspondientes.

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