Arrestan a dominicano vinculado a red de narcotráfico liderada por el serbio Antun Mrdeza

Un agente traslada a un hombre detenido. ( ARCHIVO )

Las autoridades arrestaron a un hombre señalado como presunto integrante de una red vinculada al tráfico internacional y a dos cargamentos de cocaína (993 y 643 paquetes) incautados en la provincia La Altagracia en el 2025 , caso relacionado con la organización delictiva liderada por el serbio Nikola Boros , alias "Antun Mrdeza", que dio origen a la Operación Leopardo.

Se trata de Pedro Luis Cordero Espinal, quien se encontraba prófugo y fue capturado mediante orden judicial durante un allanamiento realizado en el segundo nivel de un apartamento del sector Prado Oriental, en el municipio Santo Domingo Este por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Artículos incautados

Durante el allanamiento en la vivienda del imputado, los agentes ocuparon varias evidencias, entre ellas:

Un dispositivo descrito como "GPS Anti-theft Terminator / Advanced Detector", descrita como detector avanzado de señales GPS, SPY y de monitoreo.

Una libreta de pasta dura que contiene anotaciones manuscritas con registros de transacciones económicas fechadas e identificadas bajo las categorías "Boat" (embarcación), "OIV" y "Pedro" en las que se consignan cantidades con sus respectivas fechas, totalizadas por períodos mensuales, abarcando registros desde febrero hasta agosto de 2025, con una meta o proyección inicial anotada en la primera página de $10,000,000 para el año 2025.

Una billetera tipo portafolio de viaje y diferentes tipos de documentos.

Un carnet oficial a su nombre del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte y un carnet de prensa.

Varios billetes de pesos colombiano y dólares estadounidenses

Certificados de propiedad de vehículos y teléfonos celulares, además de tarjetas de crédito, entre otras evidencias.

Las autoridades informaron que Pedro Luis Cordero Espinal será presentado ante la justicia en las próximas horas para conocerle medida de coerción por su presunta vinculación con narcotráfico y lavado de activos.

Vehículo abandonado

El comunicado señala que previo a su arresto, se había iniciado una persecución contra una camioneta Isuzu D-Max negra, cuyo conductor abandonó el vehículo y huyó tras notar la presencia de los agentes.

La camioneta fue localizada en el parqueo de una estación de combustible en la autopista autopista 6 de Noviembre, en el sector Engonmbe, municipio Santo Domingo Oeste, donde posteriormente fue trasladada a la sede de la DNCD para una inspección con equipos de rayos X.

El cargamento de 993 paquetes de cocaína

De acuerdo con las autoridades, Cordero Espinal es vinculado a un cargamento de 993 paquetes de cocaína incautados el 25 de abril de 2025 en una embarcación Yamaha de 32 pies con dos motores fuera borda de 300 HP, localizada en la marina Ocean 21, en Cap Cana.

Por ese cargamento fueron arrestados en flagrante delito los puertorriqueños Pablo José Rodríguez Irizarry y Carlos Javier Fuentes Torres y, el dominicano Rubén Darío Féliz Garo, quienes actualmente enfrentan cargos por narcotráfico y lavado de activos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/26/photo-2025-04-26-12-04-03-33d01e68.jpg Fotografía cedida por la Dirección Nacional de Control de Drogas de la lancha y los paquetes de cocaína incautados por las autoridades en la provincia La Altagracia, así como de los tres hombres vinculados a la droga: dos puertorriqueños y un dominicano. (ARCHIVO)

Los 643 paquetes de cocaína

Asimismo, el recién detenido también es relacionado con otro decomiso, de 643 paquetes de cocaína, realizado en la misma provincia, en octubre del 2025, durante la denominada Operación Leopardo, un operativo coordinado por el Ministerio Público con apoyo de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA).

En el transcurso de esa operación fueron arrestados Daniela Amancio Olavarría, Rafael Torres Díaz, Wilson Rafael Inirio y Néstor Julio Rodríguez, quienes, igualmente, son procesados por narcotráfico y lavado de activos.

Dicha operación, encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, contó con la cooperación internacional de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/cargamento-ocupado-en-la-altagracia-da-positivo-a-cocaina-dcd5ae2d.jpeg Parte de los 643 paquetes incautados durante una operación en la provincia La Altagracia, los cuales dieron positivo a cocaína, según la DNCD. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

La cabeza del entramado

Estos cargamentos están vinculados al ciudadano serbio Nikola Boros, también conocido como "Antun Mrdeza", quien es señalado por las autoridades como el líder de una red internacional y es buscado por la Interpol por su presunta participación en el tráfico de cocaína entre Estados Unidos, Puerto Rico, España e Italia.

Aunque su paradero actual es desconocido, se sabe que el serbio salió de República Dominicana el 15 de mayo de 2023 con destino a Colombia, donde mantiene estrechas conexiones.

Las autoridades dominicanas no precisaron cuánto tiempo permaneció en el país durante esa visita.

Asimismo, se le vincula a una red transnacional de narcotráfico que operaba en Italia, España, Serbia y Colombia.