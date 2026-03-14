Momentos de tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional del Cibao durante un incidente registrado entre varios civiles, entre ellos una mujer, y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que dejó al menos dos personas heridas.

De acuerdo con informaciones preliminares, el altercado se originó luego de que un agente fiscalizara el vehículo de la mujer por presuntamente estacionarse en un área restringida de la terminal aérea.

Durante la confrontación, la mujer habría herido en el rostro con un bisturí a uno de los agentes de la Digesett.

En medio del incidente, el miembro de la institución respondió a la agresión propinándole un golpe en el rostro con la empuñadura de su pistola.

La situación se tornó más violenta cuando varios hombres que acompañaban a la mujer se involucraron en la pelea, enfrentándose a golpes con los agentes y con miembros de la seguridad del aeropuerto que intentaban mediar para controlar el conflicto.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la gravedad de las lesiones ni han revelado la identidad de los involucrados.

Viral en redes sociales

Previo al incidente, la mujer había publicado un video en sus redes sociales en el que lanzaba improperios contra los agentes que la fiscalizaron.

El hecho, que se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales tras ser captado por cámaras de teléfonos celulares, ocurrió la tarde del pasado martes 10 de marzo.

Hasta ahora, las autoridades no han informado si se han producido detenciones ni si se iniciará algún proceso judicial por el incidente.