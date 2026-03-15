Cae abatido presunto implicado en muerte de joven en Santiago

La Policía Nacional confirmó que un hombre fue abatido tras enfrentar a tiros a agentes del Dicrimen Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó que un hombre señalado como presunto implicado en la muerte de una joven de 18 años falleció tras enfrentar a tiros a miembros de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim), mientras que otra persona fue arrestada y dos más permanecen prófugas por su vinculación con el caso ocurrido el pasado 12 de marzo en el sector La Yuca de Quinigua, en el distrito municipal Santiago Oeste.

La víctima mortal fue identificada como Luz Franchesca Álvarez Abreu, de 18 años, quien falleció a causa de heridas de bala.

En el mismo hecho resultó herido su pareja Yadiel Eliel Rodríguez, de 22 años.

De acuerdo con las investigaciones, varios individuos armados se presentaron en horas de la madrugada del 12 de marzo en la residencia de las víctimas a bordo de dos motocicletas.

Te puede interesar Pareja de ancianos sufre momentos de terror en allanamiento por "error" de la Policía

Según el informe policial, los atacantes llamaron desde el exterior y, al no recibir respuesta, forzaron la puerta de la vivienda y realizaron múltiples disparos hacia el interior, ocasionando la muerte de la joven y las heridas a su pareja.

Durante una intervención realizada el sábado, resultó herido y posteriormente falleció en un centro de salud Carlos Ignacio Arias Ferreiras, alias "Carlito" o "Peluca", cuando presuntamente enfrentó a tiros a miembros del Dicrim y de la División de Homicidios que intentaban ejecutar en su contra la orden de arresto No. 2026-AJ0020338-004 por su presunta vinculación con este caso.

Evidencias ocupadas

La Policía informó que al occiso se le ocupó una pistola marca Zoraki modificada calibre 9 milímetros, sin documentos, que habría utilizado para atacar a los agentes. También le fueron ocupadas 72 porciones de marihuana, cuatro porciones de cocaína, una balanza y una motocicleta que, según las autoridades, habría sido utilizada durante la comisión del hecho.

Al ser depurado en los archivos policiales, Arias Ferreiras figura con registros por robo, disparos al aire e intento de agresión, además de un sometimiento por herir de bala a otro individuo en el año 2023.

Arresto durante la investigación

Durante el proceso investigativo fue arrestado José Miguel Rojas Rodríguez, alias "Ñiñín", mediante la orden judicial No. 2026-AJ0020338-001, por su presunta participación en el hecho.

Al momento de su detención se le ocupó una pasola que habría sido utilizada en el incidente.

De acuerdo con el sistema policial, Rojas Rodríguez figura con cinco registros, incluyendo porte ilegal de armas, chasis limado, robo y violación sexual.

La Policía explicó que, en una primera fase de la investigación, el herido había señalado como autor del ataque a Joe Bisono Vargas, alias "El Comandante", información que posteriormente fue descartada tras ampliarse las pesquisas.

Prófugos

Las autoridades informaron que Yonny Reynoso, alias "Bebo", y José Alfredito Sánchez Abreu, alias "El Papa", permanecen prófugos por su presunta participación en el hecho.

Equipos policiales mantienen activas las labores de búsqueda para su captura y posterior sometimiento a la justicia.

La Policía Nacional indicó que continúa ampliando las investigaciones para esclarecer completamente el caso y establecer las responsabilidades correspondientes.