Una pareja de esposos de avanzada edad denunció que agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) irrumpieron por error en su vivienda durante un confuso operativo en la comunidad de Cabía, en Imbert, provincia Puerto Plata, mientras supuestamente buscaban a un presunto delincuente que había escapado.

Los afectados fueron identificados como Feliciano Francisco, de 86 años, y Demetrina Fabián, de 80, quienes aseguran que varios agentes encapuchados llegaron hasta su residencia y forzaron la entrada, provocando daños en la propiedad.

De acuerdo con el relato de los envejecientes, los policías rompieron dos puertas de hierro y varias de madera para ingresar a la vivienda, sin percatarse de que en el lugar residen personas mayores que no tienen vínculos con actividades delictivas.

La pareja explicó que al momento del incidente se encontraban descansando dentro de la casa, una vivienda que según indicaron lograron construir con años de esfuerzo y sacrificio.

Te puede interesar La Policía investiga denuncia de robo durante operativo policial erróneo en casa de Chelsy Bautista

Narraron que el momento fue de gran angustia, ya que inicialmente pensaron que se trataba de delincuentes, debido a que los agentes llevaban pasamontañas y no podían identificar sus rostros.

Reacciones y solicitudes de los afectados

Los ancianos manifestaron que el susto fue tal que temieron por su integridad física, señalando que la situación pudo terminar en una tragedia si alguno de los agentes hubiese reaccionado de forma violenta o si ellos hubieran intentado defenderse pensando que se trataba de un asalto.

Ante lo ocurrido, la pareja pidió al director de la Policía Nacional que investigue el caso y disponga sanciones contra los agentes que actuaron de manera equivocada.

Asimismo, solicitaron que las autoridades respondan por los daños causados en su vivienda y que los responsables asuman el costo de reparar las puertas y demás estructuras afectadas.