Dos asesinatos en Villa Mella en pocas horas: el primero fue daño colateral; el segundo por venganza

Argelia del Carmen Fabián Liriano es ciudadana americana y vino a la República Dominicana en octubre del 2025. ( KEVIN RIVAS )

La familia de una mujer asesinada la madrugada del jueves en Villa Mella espera respuesta de la Policía Nacional para identificar y encontrar a los autores del hecho, que está vinculado a otra muerte ocurridos ese día en el mismo municipio.

Los parientes de Argelia del Carmen Fabián Liriano ven poco interés en las autoridades para esclarecer el crimen, pues dicen que los agentes ni siquiera los han visitado ni han señalado al autor que, según dicen, estaría protegido por ser hijo de un alto oficial.

Señalan a un joven de nombre Angel, conocido como La Palla, quien supuestamente pertenece a una banda conocida como "Los cuatro".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/15032026-caso-mujer-fallecida-por-tiroteo-en-villa-mella-kevin-rivas2-5b2d11d3.jpg Frente a esta discoteca, cerrada por las autoridades, fue asesinadaArgelia del Carmen Fabián Liriano. (KEVIN RIVAS)

Los matadores viajaban en un vehículo que se detuvo brevemente frente a la discoteca "Pipi Disco Bar", donde ella estaba parada hablando con un hombre, y dispararon varias veces, hiriéndola de muerte solo a ella.

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Su familia afirma que ella no era el objetivo y que había salido brevemente de su casa a comprar algunos medicamentos en una farmacia, y había dejado su celular en casa.

La joven, de 28 años, era ciudadana de los Estados Unidos y había llegado al país en octubre pasado para someterse a un tratamiento de fertilidad.

Sin embargo, el caso guarda relación con otro asesinato que ha reportado la Policía Nacional en una nota de prensa compartida el domingo.

El cuerpo del orden identificó Fabián como la concubina de Geraldo Selmo Heredia (Yerry), quien minutos después de su muerte habría entrado a un bar de Casa Vieja, también en Villa Mella, y, sin mediar palabras, disparó a muerte contra Joel de Jesús Familia (Respira), de 21 años. Otras tres personas fueron heridas.

Selmo Heredia es buscado "activamente" por la institución, que también señaló que detrás de los hechos hay "viejas rencillas personales".

Posteriormente, el mismo agresor se trasladó junto a su acompañante al sector Los Block, donde realizó varios disparos frente a un colmado, resultando heridos tres ciudadanos.

Durante el levantamiento en ambas escenas, miembros de la Policía Científica recolectaron nueve casquillos calibre 9 milímetros, un proyectil impactado, un teléfono celular y una gorra, evidencias que forman parte del proceso investigativo.

La Policía Nacional informó que mantiene activa la búsqueda del presunto autor y su acompañante, a fin de apresarlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público.