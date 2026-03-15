Feminicidio en Comedero Arriba: mujer muere tras ataque de su expareja en Sánchez Ramírez

Sánchez Ramírez se conmociona por feminicidio de Wanda Rosa Félix en Comedero Arriba. ( FUENTE EXTERNA )

Una tragedia ocurrida en la madrugada de este domingo en la comunidad de Comedero Arriba dejó dos personas fallecidas, en un hecho que ha generado consternación entre familiares y residentes de la zona.

De acuerdo con informaciones obtenidas en el lugar, Manauri Castillo, conocido en la comunidad como "Manauri el carnicero", habría llegado a la vivienda de su expareja Wanda Rosa Félix, de 28 años de edad, donde presuntamente le disparó, provocándole la muerte. Posteriormente, el hombre también se quitó la vida.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada, según relataron residentes de la comunidad que acudieron al lugar tras escuchar lo ocurrido.

Personas cercanas a la familia indicaron que la pareja se encontraba separada desde hacía algún tiempo.

El padre de la fallecida identificado como " Neno" explicó a reporteros locales que, "ellos estaban dejados" y que el hombre llegó a la vivienda durante la madrugada, donde se produjo el hecho violento.

Impacto y reacciones en la comunidad

Wanda Rosa Félix era conocida en la comunidad por su trabajo. Según comunitarios, se dedicaba a labores comerciales y administraba una banca.

El comerciante Pedro José Acosta, residente en Comedero Arriba, expresó que el hecho ha causado dolor entre los habitantes de la localidad.

"Hoy Comedero está de luto por la pérdida de un hombre y una mujer. Es algo doloroso cuando pasan estas cosas porque dejan una marca en la comunidad", manifestó.

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Agregó que la situación ha generado tristeza entre los residentes. "No esperábamos algo así. Es una tragedia que afecta a todos los que vivimos aquí", señaló.

Otro comunitario identificado como Ramón indicó que la pareja había tenido conflictos anteriormente y que mantenían la separación. "No queríamos que ocurriera nada parecido, pero ya pasó", expresó.

Tras el suceso, miembros de las autoridades correspondientes acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones sobre lo ocurrido.