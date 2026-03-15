Policía identifica y persigue hombre acusado de ultimar a otro en Villa Mella

El presunto responsable fue identificado solo como el nombrado Geraldo Selmo Heredia (a)Yerry, quien es activamente buscado por los investigadores. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó que fue identificado el presunto autor de un hecho violento ocurrido la madrugada del 12 de marzo en el sector Casa Vieja, Villa Mella, donde un hombre resultó muerto por heridas de arma de fuego y otras tres personas resultaron heridas en un segundo incidente vinculado al mismo agresor.

El presunto responsable fue identificado solo como el nombrado Geraldo Selmo Heredia (a)Yerry, quien es activamente buscado por los investigadores, ya que se le atribuye su participación en la muerte de Joel de Jesús Familia (a) "Respira", de 21 años, ocurrida en el interior de un bar, donde el agresor habría penetrado al establecimiento y sin mediar palabras, realizó múltiples disparos contra la víctima.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el agresor llegó al lugar a bordo de una motocicleta conducida por un individuo identificado como "Santos", quien también es buscado por su vinculación al hecho.

Las pesquisas establecen que el ataque estaría motivado por viejas rencillas personales y por un incidente previo ocurrido minutos antes en el sector Santa Cruz, Villa Mella, donde la concubina del agresor resultó herida de bala tras un ataque perpetrado por desconocidos desde un vehículo en marcha.

Acciones de la Policía Nacional y avances en la investigación

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Posteriormente, el mismo agresor se trasladó junto a su acompañante al sector Los Block, en Villa Mella, donde realizó varios disparos frente a un colmado, resultando heridos tres ciudadanos, incluyendo una mujer, quienes fueron curados y despachados.

Durante el levantamiento en ambas escenas, miembros de la Policía Científica recolectaron nueve casquillos calibre 9 milímetros, un proyectil impactado, un teléfono celular y una gorra, evidencias que forman parte del proceso investigativo.

La Policía Nacional informó que mantiene activa la búsqueda del presunto autor y su acompañante, a fin de apresarlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.