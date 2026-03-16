Ultiman joven durante incidente en establecimiento de bebidas en La Altagracia

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del incidente en un establecimiento de bebidas en La Altagracia que dejó un muerto. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven de 23 años falleció la mañana de ayer domingo, luego de recibir un disparo en el tórax durante un incidente ocurrido en un establecimiento de expendio de bebidas ubicado en la carretera principal Verón–La Otra Banda, en la provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Marco Antino Robles Velásquez, quien sufrió una herida de arma de fuego en el tórax anterior en medio de un conflicto social registrado en una cabaña donde opera un bar conocido como "El Clavito", localizado en la Plaza Camilo.

Tras resultar herido, el joven fue trasladado a un centro de salud privado de la zona, donde llegó sin signos vitales, certificándose posteriormente su fallecimiento.

Levantamiento de evidencias

Al lugar del hecho se presentaron unidades de investigaciones criminales junto a técnicos de la Policía Científica y miembros de la Policía Preventiva, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y las primeras indagatorias relacionadas con el caso.

Las circunstancias en que ocurrió el incidente se encuentran bajo investigación para establecer responsabilidades y determinar cómo se produjeron los hechos.