Las monedas de la ironía: la última historia del periodista Joaquín Caraballo

La Policía informó que junto a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Ministerio Público investigan la causa del fallecimiento del periodista Joaquín Caraballo la noche del domingo.

Los restos del comunicador son expuestos en el cementerio Jardín Memorial de la avenida Jacobo Majluta y su sepultura será este martes a las 3:30 en el mismo lugar.

¡Que irónica es la vida!... Justo en el lugar de la avenida Luperón dirección (norte-sur) donde, quizás fue el último suspiro de Joaquín Caraballo, periodista especializado en temas económicos, permanecen dos monedas machucadas: una de 10 pesos y otra de 1, y al lado una mancha de sangre.

A pocas pulgadas, una guantilla negra, de las que utilizan motoristas, se mantiene intacta en un lado de la calzada sin evidencia de daños violentos, y en medio, un cubre cárter o "mataperros", que, al parecer, se desprendió recientemente de un vehículo de gran tamaño por su extensión y la frescura de las manchas de aceite.

Mientras el fotoperiodista Luduis Tapia hurgaba detalles de lo sucedido en el lugar donde estuvo el cuerpo de Joaquín, el ruido violento y la fuerte brisa de los vehículos que transitaban a alta velocidad (más de 80 kilómetros por hora) obligaron a abandonar el lugar para no ser otra noticia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/premios-periodismo-ambientaljpg-2-dabda426.jpeg Joaquín Caraballo fue un destacado periodista que gano premios por la profundidad de sus trabajos. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Caraballo había compartido la transmisión del juego de la República Dominicana con Estados Unidos pasadas las 10:00 de la noche del domingo en un lugar de la Autopista 30 de Mayo y se trasladaba en una motocicleta por el elevado en dirección sur-norte.

Algunas presunciones son de que el periodista pudo haber perdido el control y deslizarse, chocar con un muro tipo New Jersey de un metro y caer en vía contraria junto a su motocicleta, o pudo ser impactado por otro vehículo que le causara la misma impericia.

Se presume que un vehículo pudo haber arrastrado el cuerpo que yacía en el pavimento y destrozar algunas de sus extremidades inferiores, pero las investigaciones que realiza la Policía con el levantamiento de informaciones, determinarán lo ocurrido.

Un recordado compañero

Joaquín trabajó unos 10 años en Diario Libre en la sección de Economía, pero hace meses ingresó al Grupo SIN que dirigen Fernando Hasbun y Alicia Ortega.

Era un periodista que no solo manejaba cifras y otros temas económicos, sino que era "todo terreno" y cuando le tocaba laborar los sábados, su coordinadora Ana Peguero, en varias ocasiones, lo enviaba al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en el cementerio Cristo Salvador para relatar crónicas de personas fallecidas de forma trágica.

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Su muerte ha causado pesar en periodistas y personas que lo trataron. Se distinguió por su calidad humana, trabajador, responsable, de buen trato a los demás, solidario, afable y de buen humor.

Desde que Ana supo la noticia se apersonó al lugar y sin dormir estuvo en las primeras horas en la morgue del Inacif y ante el dolor y la falta de valor de ver a un familiar fallecido en esas condiciones, acompañó a un hermano a identificar el cuerpo. "Sí, es Joaquín", narra.

Muchas veces iba al Inacif a buscar datos para sus historias, hoy la historia es contraria: se escribe su historia.

El que escribía esas noticias, ahora fue la noticia...¡Qué ironía! Su cuerpo sin vida yacía entre otros, mientras a otros les tocaba escribir historias tristes donde él lo hacía con pesar dada su alta sensibilidad social y respeto por la vida.

Cuando la muerte da preaviso

Joaquín tenía dos hijas una de cinco años y otra de 21, residente en Estados Unidos. De la última se despidió hace cuatro días sin saber que era la última vez.

Aprovechó un viaje laboral para sacar un tiempo y visitarla en New Jersey. De ella hablaba con orgullo porque decía que era una niña ejemplar.

De la pequeña hablaba con ternura y siempre destacaba su inteligencia y el amor que le tenía.

A su regreso de Estados Unidos, visitó la casa de una hermana el sábado donde su padre está en cama enfermo. Esa noche decidió dormir con él padre, sin saber que era la despedida, que era la última vez que lo veía.

Su madre, que vive en Bayaguana se quedó esperándolo. Le había prometido ir a visitarla el fin de semana, pero el destino le hizo una mala jugada. Llora desconsoladamente la partida de su hijo, uno de sus orgullos y cuenta que jamás pensó que la llamada que le hicieron era para decirte que su hijo había fallecido.

Pensó que era su esposo convaleciente que había fallecido y recuerda entre sollozos, que por lógica natural los padres mueren primero que los hijos.

Para un periodista, escribir sobre la muerte de otro periodista es una tarea especialmente dolorosa. Más aún cuando se trata de alguien con quien se compartió durante años, un hombre que dedicó su vida a contar historias, a poner en palabras las tragedias ajenas y a hacerlo con sensibilidad social.

Hoy, la ironía del destino hace que quienes compartieron redacciones y coberturas con Joaquín Caraballo tengan que narrar la historia que él jamás imaginó protagonizar. ¡Descansa en paz, Joaquín!