Empresario español asesinado en Valverde tenía vivero registrado a nombre de su esposa

El empresario español Antonio Jiménez López, asesinado en Valverde y dedicado durante décadas al negocio de plantas y flores, había registrado su vivero en España a nombre de su esposa. Según documentos mercantiles, ella figuraba como propietaria total de la empresa y, en la actualidad, es la principal acusada por su muerte.

Jiménez López, natural del municipio Albox, era conocido en el sector del paisajismo y la decoración floral en la provincia de Sevilla, España.

Durante años dirigió el vivero Nazagarden, establecimiento ubicado en la carretera de Montequinto, en la localidad Dos Hermanas, que, de acuerdo con el directorio de empresas españolas -en colaboración con el diario El Economista-, en junio de 2019 había sido rebautizado como Patria Garden.

De acuerdo con informaciones publicadas por el medio español Diario de Sevilla, el cambio de nombre del negocio hacía referencia directa a su esposa, quien siempre aparecía en el registro mercantil como titular del vivero.

En la práctica, era ella quien atendía a los clientes, mientras que el empresario mantenía un perfil más discreto en la gestión cotidiana del establecimiento.

El negocio comenzó con la venta de plantas y flores, pero con el tiempo amplió sus servicios hacia la decoración floral y el paisajismo.

Debido a esa expansión, el vivero llegó a participar en la ambientación de bodas, bautizos y comuniones, así como en la decoración de hoteles, restaurantes, bares y bloques de viviendas en la comarca sevillana.

Un matrimonio con más de una década

Jiménez López viajaba con frecuencia junto a su esposa a la República Dominicana, de donde ella es originaria. La pareja tenía más de diez años de matrimonio y procreó un hijo de 11 años.

Jiménez López, de 59 años, fue encontrado el pasado 20 de septiembre de 2025 dentro de un vehículo marca Bestune, modelo T55 Enjoy, color negro, año 2024, en la localidad Palo Damajagua, del distrito municipal de Maizal, en la provincia Valverde, una zona poco transitada y con escasa presencia de viviendas o cámaras de vigilancia.

Durante el hallazgo del cadáver un detalle clave que llamó la atención de los investigadores fue el arma de fuego, que no estaba en la escena del crimen. Incluso un fiscal llegó a plantear la posibilidad de un suicidio, aunque esa teoría generaba dudas por el objeto que faltaba.

El médico legista determinó que la víctima presentaba un disparo en la cabeza y tenía entre 11 y 20 horas de fallecido al momento de ser encontrada.

El pasado viernes, a casi seis meses después del crimen, las autoridades dominicanas informaron que el arma fue localizada durante allanamientos realizados en el marco de la investigación. La Policía Nacional indicó que la pistola estaba guardada en la vivienda de Jesús Ramiro Fernández Ramírez, uno de los implicados.

Un análisis balístico confirmó que el casquillo hallado en la escena coincide con esa arma. Las pesquisas también señalan que el homicidio habría sido planificado desde 2024 y que la presunta autora intelectual sería Patria Eridania Gómez Jiménez, esposa del empresario.

Según las autoridades, el crimen habría sido coordinado con varios intermediarios y el presunto autor material, y estaría motivado por intereses económicos y bienes que la pareja poseía en España y en República Dominicana.

Otros acusados

Ángel Simeón Ramírez: coautor intelectual y compadre de la principal acusada

Leonardo Cruz: participó en la coordinación del homicidio

Lorenzo Osorio López, alias "Chacho": intermediario para contratar al sicario

Julio César López Michel: identificado como el autor material del asesinato

Jesús Ramiro Fernández "Ramirito": acusado de guardar el arma homicida en su vivienda