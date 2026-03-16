Fallece el periodista Joaquín Caraballo durante un accidente de tránsito

El periodista Joaquín Caraballo durante una entrevista en Diálogo Libre. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El periodista Joaquín Caraballo Martínez falleció la noche del domingo tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en el Distrito Nacional.

Caraballo, de 44 años, formó parte durante casi una década del equipo del periódico Diario Libre, donde se desempeñó como periodista de la sección de Economía. Actualmente se desempeñaba como director de la página web de Noticias SIN.

Diario Libre expresa sus condolencias por el fallecimiento del comunicador y se solidariza con sus familiares y allegados.

Le sobreviven sus padres, Meraldo Caraballo y Rafaela Martínez. También sus hermanos José, Soris, Yudys, Enmanuel, Leonel y Merlin.

El periodista era padre de Crismeiriy Arlette Caraballo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/08/periodista-de-diario-libre-es-reconocido-por-adoexpo.jpg El periodista Joaquín Caraballo recibiendo el reconocimiento a la Excelencia Exportada 2024, otorgado por sus aportes informativos al sector económico desde su labor periodística. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

Reconocimientos

El comunicador oriundo de la provincia Monte Plata fue reconocido en octubre de 2025 con el galardón Premio Juan Pablo Duarte Comerciante a la Excelencia Periodística, distinción otorgada por su destacada trayectoria en el periodismo económico.

En 2024 también fue reconocido con el premio a la Excelencia Exportadora 2024, por sus aportes informativos al sector económico desde su labor periodística.

La muerte de Caraballo ha generado pesar en el ámbito periodístico, donde era valorado por su trabajo especializado en economía y comercio, especialmente por su carisma y la cercanía con la que cultivó amistades dentro y fuera del ámbito periodístico.

Hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias del accidente.