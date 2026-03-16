La Policía Nacional informó en la tarde de este lunes que, en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en que falleció el periodista Joaquín Caraballo Martínez, de 45 años, ayer domingo en el Distrito Nacional.

De acuerdo a informaciones preliminares, Caraballo Martínez falleció a consecuencia de golpes recibidos tras sufrir una caída mientras se desplazaba en la motocicleta TVS Racing , negra , encima del elevado de la avenida Luperón .

Antes del accidente, Caraballo habría asistido a la Feria Ganadera para ver el juego del Clásico Mundial entre República Dominicana y Estados Unidos, y al parecer se trasladaba hacia su residencia en una motocicleta, al momento del siniestro.

A través de una nota de prensa, la institución precisó que, junto con la Digesett, se realizan los levantamientos e investigaciones correspondientes en las inmediaciones del citado lugar y la avenida Independencia, para establecer de manera clara cómo ocurrió el trágico hecho.

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira indicó que oportunamente ofrecerá mayores detalles conforme avancen las investigaciones.

Detalles sobre el velatorio y sepultura

Los restos Joaquín Caraballo serán velados en la funeraria Jardín Memorial, ubicada en la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo Norte, pasada las cinco de la tarde de este lunes, y su sepultura se llevará a cabo a las 3:00 pm de este martes 17 de marzo.

Le sobreviven dos hijas, de cinco y 21 años, además de sus padres y hermanos.