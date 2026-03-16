La Policía Nacional ultima a presunto delincuente en el Distrito Nacional

Fachada de la Policía Nacional ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Policía Nacional ultimó a un presunto delincuente buscado activamente en un hecho que ocurrió en horas de la mañana de este lunes, en la avenida México esquina Salcedo del Distrito Nacional.

De acuerdo al informe policial, se trata de Yoel Alberto Solano (a) Randy y/o Bololo y/o el Bobo 3030, quien, de acuerdo a las autoridades, era señalado por asaltos recurrentes en sectores como Guachupita, 27 de Febrero, La Ciénaga, María Auxiliadora y Los Guandules.

La información fue dada a conocer a través de una nota de prensa, que indica que Yoel Alberto Solano era activamente buscado mediante 11 órdenes de arresto por presunta participación en múltiples atracos a mano armada cometidos en distintos sectores del Distrito Nacional.

Bololo falleció en un enfrentamiento a tiros con una patrulla de la Policía Nacional que intentaba apresarlo, conforme indicó la institución en una nota de prensa.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió cuando miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) del destacamento María Auxiliadora realizaban labores de seguimiento para capturarlo.

"Los agentes localizaron a Bololo tras recibir la alerta sobre su presencia en las proximidades del lugar y, al intentar detenerlo, el individuo habría respondido realizando varios disparos contra la patrulla, lo que obligó a los agentes a repeler la agresión, sufriendo las heridas que posteriormente le provocaron la muerte mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello", según el parte policial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/whatsapp-image-2026-03-16-at-75736-pm-8f50fa30.jpeg Suministrada por la Policía Nacional (YOEL ALBERTO SOLANO (A) RANDY Y/O BOLOLO Y/O EL BOBO 3030)

Órdenes de arresto

Conforme la nota, los agentes actuantes ocuparon una pistola marca Retay PT24, calibre 9mm P.A.K., con su cargador y cuatro cápsulas calibre .380, arma que habría utilizado para atacar a los agentes.

La institución del orden precisó que el presunto asaltante era buscado mediante las órdenes de arresto números 0101-SEPT-2025, 0025-JULIO-2023, 0072-AGOSTO-2025, 0141-ENERO-2026, 0258-SEPT-2025, 0181-JULIO-2025, 0013-ABRIL-2024, 0264-OCTUBRE-2024, 0253-ENERO-2025, 0285-OCTUBRE-2024 y 0043-MARZO-2026.

La Policía Nacional informó que el caso se encuentra bajo investigación.