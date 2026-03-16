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Joaquín Caraballo
Joaquín Caraballo

Los restos del periodista Joaquín Caraballo serán expuestos en la funeraria Jardín Memorial

Caraballo, de 44 años, se destacó por su trato afable y respetuoso con los demás, siendo un hombre trabajador y responsable

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
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Los restos del periodista Joaquín Caraballo serán expuestos en la funeraria Jardín Memorial (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

El Instituto Nacional de Ciencia Forense (Inacif) entregó la mañana de este lunes el cuerpo del periodista Joaquín Caraballo, el cual falleció la noche del domingo en un accidente de tránsito en la avenida Luperón.

Sus restos serán velados en la funeraria Jardín Memorial, ubicada en la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo Norte, pasada las cinco de la tarde de este lunes, y su sepultura se llevará a cabo a las 3:00 pm de este martes 17 de marzo.

Por el momento, las autoridades policiales y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) no han ofrecido detalles sobre las circunstancias del accidente.

De acuerdo con informaciones, Caraballo asistió a la Feria Ganadera para ver el juego del Clásico Mundial entre República Dominicana y Estados Unidos, y al parecer se trasladaba hacia su residencia en una motocicleta. Al momento del siniestro, llovía en la ciudad.

  • Caraballo, de 44 años, se destacó por su trato afable y respetuoso con los demás, siendo un hombre trabajador, responsable, de buen humor y que inspiraba calma.
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Restos del guante y fragmento de plásticos que llevaba el periodista Joaquín Caraballo tras el accidente en la avenida Luperón.
Restos del guante y fragmento de plásticos que llevaba el periodista Joaquín Caraballo tras el accidente en la avenida Luperón. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )
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Ambulancia del Inacif donde se trasladó el cuerpo de Joaquín Caraballo luego del accidente.
Ambulancia del Inacif donde se trasladó el cuerpo de Joaquín Caraballo luego del accidente. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

    Le sobreviven dos hijas, de cinco y 21 años, además de sus padres y hermanos.

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    Reconocimientos en su carrera periodística

    El periodista, oriundo de la provincia Monte Plata recibió el galardón Premio Juan Pablo Duarte Comerciante a la Excelencia Periodística, distinción otorgada por su destacada trayectoria en el periodismo económico, en octubre de 2025.

    En 2024, Caraballo fue reconocido con el premio a la Excelencia Exportadora 2024, por sus aportes informativos al sector económico.

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    Infografía
    El periodista Joaquín Caraballo (centro) recibiendo el reconocimiento a la Excelencia Exportada 2024, otorgado por sus aportes informativos al sector económico por su labor periodística. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)
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    Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 