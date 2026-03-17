Un conductor de un autobús de pasajeros perdió la vida y el cobrador resultó herido la tarde de este martes en un accidente de tránsito ocurrido en la Autovía del Coral, en el tramo de Bayahíbe.

La víctima fue identificada como José Martín Popa.

El accidente se produjo tras una colisión entre un camión y una unidad de transporte de Aptpra, empresa que emitió un comunicado expresando su pesar por el hecho.

Hasta el momento, se desconocen otros detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Al lugar se presentaron las autoridades correspondientes, quienes brindaron asistencia y realizan las investigaciones de lugar.

Comunicado íntegro

Con profundo pesar informamos el fallecimiento de nuestro conductor José Martín Popa, tras el lamentable accidente ocurrido con una de nuestras unidades de transporte.

Asimismo, comunicamos que el cobrador Kelvin Paredes se encuentra recibiendo asistencia médica.

Nos unimos al dolor de sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestra solidaridad en este momento tan difícil y elevando nuestras oraciones por fortaleza, consuelo y paz.

Como institución, agradecemos la comprensión, el respeto y la prudencia mientras las autoridades correspondientes continúan el proceso de esclarecimiento de los hechos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/whatsapp-image-2026-03-17-at-75517-pm-863ba8a0.jpeg Comunicado de la empresa de transporte Aptpra (FUENTE EXTERNA)