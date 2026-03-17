Tiroteo durante "teteo" en un callejón de Las Palmas de Herrera deja varios heridos

El callejón conocido como "25 Oculto", de la calle Proyecto, en el sector Las Palmas de Herrera, en Santo Domingo Oeste, donde ocurrió el tiroteo. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Un tiroteo registrado la madrugada del domingo en el sector Las Palmas de Herrera dejó varias personas heridas, en medio de una fiesta clandestina tipo "teteo" en la que participaban decenas de jóvenes en un callejón de esa comunidad del municipio Santo Domingo Oeste.

El hecho ocurrió en el callejón conocido como "25 Oculto", de la calle Proyecto y según residentes consultados la cifra de heridos ronda las cinco personas (dato aún sin confirmar por las autoridades policiales).

Comunitarios afirman que tanto las fiestas callejeras como los tiroteos se han vuelto frecuentes en ese callejón. "Aquí eso es casi rutina. Nadie puede decir nada", expresó un residente bajo condición de anonimato.

El hecho ocurrió cuando un grupo numeroso de personas compartía en una fiesta y se desató una balacera. Tras el hecho, los asistentes huyen despavoridos en busca de refugio.

Delincuencia los tiene en zozobra

Un propietario de colmado del sector denunció que la delincuencia mantiene en zozobra a los habitantes, obligándolo incluso a cerrar su negocio a tempranas horas para evitar ser víctima de atracos.

"Tengo que cerrar a las 6 de la tarde. Esto está lleno de antisociales. Todos los días hay teteos, bulla, bebedera y desorden, y nadie puede controlarlo", manifestó.

El comerciante agregó que el área donde ocurrió el tiroteo es prácticamente inaccesible para personas ajenas. "Por ese callejón nadie puede entrar, el tigueraje se ha adueñado de eso ahí", afirmó.

Otro colmadero de la zona coincidió en la preocupación, al denunciar que los asaltos ocurren a cualquier hora del día, situación que lo ha llevado a reducir su horario de trabajo como medida de prevención.

El sector Las Palmas de Herrera se caracteriza por sus calles estrechas, muchas de ellas sin salida, y callejones que dificultan el tránsito vehicular.

Este martes, tras el tiroteo, el barrio amaneció en una aparente calma, mientras agentes policiales iniciaron las investigaciones para determinar las causas del hecho. Hasta el momento, vecinos aseguran desconocer el motivo que originó la balacera.

Ante la situación, comunitarios hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan la zona y refuercen la seguridad.