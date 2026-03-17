Violencia en centros de diversión y teteo deja tres muertos y más de diez heridos en ocho días

Los hechos violentos ocurrieron en sectores de Santo Domingo Oeste y Norte. ( ARCHIVO )

Cuatro tiroteos registrados en ocho días, tres de estos en los alrededores de centro de diversión nocturna y uno en una fiesta callejera (teteo), han dejado un saldo de tres personas muertas y más de diez heridas en distintos sectores del Gran Santo Domingo.

Los cuatro hechos violentos ocurrieron, el más reciente la madrugada del domingo 15 de marzo en el sector Las Palmas de Herrera, otros dos sucedieron en Villa Mella el pasado 12 de marzo y otro el lunes 9 de marzo en Sabana Perdida.

El hecho más reciente ocurrió la madrugada del domingo 15 de marzo en el sector Las Palmas de Herrera, donde varias personas resultaron heridas en medio de una fiesta clandestina con decenas de jóvenes en un callejón de la comunidad.

El incidente se registró en el callejón conocido como “25 Oculto”, de la calle Proyecto. Según versiones de residentes, la cantidad de heridos rondaría los cinco, aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente.

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Tiroteos en Villa Mella

Los otros dos casos que se produjeron el jueves 12 de marzo en Villa Mella estarían interrelacionados. En uno de ellos, desconocidos a bordo de un vehículo dispararon frente a la discoteca “Pipi Disco Bar”, hiriendo mortalmente a Argelia del Carmen Fabián Liriano, quien, según sus familiares, no era el objetivo. La víctima había salido momentáneamente de su residencia para comprar medicamentos.

El cuerpo del orden identificó a Fabián como la concubina de Geraldo Selmo Heredia (Yerry), quien minutos después de su muerte habría entrado a un bar de Casa Vieja, también en Villa Mella, y, sin mediar palabras, disparó a muerte contra Joel de Jesús Familia, de 21 años. Otras tres personas fueron heridas.

Las investigaciones apuntan a que el crimen estaría vinculado a viejas rencillas personales.

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Tiroteo en Sabana Perdida

Asimismo, el lunes 9 de marzo, en Sabana Perdida, una mujer murió y otras cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo en el centro de diversión “La Casa VIP”, ubicado en el sector La Vieja Barquita.

La víctima fue identificada como Carmen Félix Franco, de 28 años. De acuerdo con el informe preliminar, varios individuos a bordo de un vehículo llegaron al lugar y abrieron fuego contra las personas presentes, provocando pánico en el área.

Residentes de las zonas afectadas expresaron temor ante estos incidentes, mientras solicitan a las autoridades aumentar la vigilancia.

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