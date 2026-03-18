Un giro irónico marcó la mañana de este miércoles para un equipo del periódico Diario Libre: mientras realizaban un reportaje sobre la frecuencia de accidentes en la autopista 6 de Noviembre, terminaron involucrados en uno.

La camioneta en la que se desplazaban sufrió un percance a la altura del cruce de Najayo Arriba, en la provincia San Cristóbal, precisamente en la misma vía que investigaban por su peligrosidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:50 de la mañana cuando el vehículo del medio de comunicación intentaba girar a la derecha con las direccionales encendidas. En ese momento, un motorista, de 18 años, impactó contra el vehículo mientras pretendía rebasar por el lado derecho.

Afortunadamente no se registraron pérdidas humanas.

El motor sufrió daños materiales, entre ellos la rotura del guardafangos delantero y una mica delantera derecha.

Desplazamiento a alta velocidad

Testigos que presenciaron el accidente afirmaron que el motorista se desplazaba a alta velocidad y habría intentado rebasar por un lugar inadecuado, lo que provocó la colisión.

Se informó además que el joven no portaba los documentos del vehículo al momento del hecho. Minutos después, el propietario del motor llegó al lugar exigiendo un pago por los daños, asegurando que el seguro no los cubre.