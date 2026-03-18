Explosión de neumático habría provocado choque fatal entre camión y autobús en la Autovía del Coral

Accidente en la autovía del Coral deja un muerto y dos personas heridas. ( FUENTE EXTERNA )

La explosión de un neumático habría sido la causa de un accidente de tránsito ocurrido la tarde de ayer, martes, en la Autovía del Coral, que dejó una persona fallecida y dos heridas.

El hecho se produjo alrededor de las 5:30 de la tarde, próximo a la entrada del batey El Cuya, en el municipio Salvaleón de Higüey, cuando un camión perdió el control tras explotarle un neumático, invadiendo el carril contrario e impactando de frente con un autobús del transporte público.

En el accidente falleció el conductor del autobús, identificado como José Martín Popa Alberto, de 47 años, quien murió en el lugar a causa de los traumas sufridos por la colisión.

Los heridos fueron identificados como Douglas Ramón Ugas Carpio, conductor del camión, y Kelvin David Paredes Jiménez, pasajero del autobús. Ambos resultaron con traumatismos múltiples y fueron trasladados en ambulancias del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 al Hospital Traumatológico de Higüey, donde reciben atenciones médicas.

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De acuerdo con los datos, el camión transitaba en dirección norte-este cuando sufrió el desperfecto mecánico que provocó que su conductor perdiera el control, originando el choque frontal con el autobús que se desplazaba en sentido contrario.

La empresa

El accidente se produjo tras una colisión entre el camión y una unidad de transporte de Aptpra, empresa que emitió un comunicado expresando su pesar por el hecho.

"Con profundo pesar informamos el fallecimiento de nuestro conductor José Martín Popa, tras el lamentable accidente ocurrido con una de nuestras unidades de transporte. Asimismo, comunicamos que el cobrador Kelvin Paredes se encuentra recibiendo asistencia médica", indicó.

"Nos unimos al dolor de sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestra solidaridad en este momento tan difícil y elevando nuestras oraciones por fortaleza, consuelo y paz. Como institución, agradecemos la comprensión, el respeto y la prudencia mientras las autoridades correspondientes continúan el proceso de esclarecimiento de los hechos", agrega el comunicado.