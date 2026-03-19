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Bomberos del DN informan que incendio en almacén de Banreservas está controlado en un 75 %

El incendio se produjo en un almacén de documentos del banco estatal, donde el fuego afectó principalmente el segundo nivel de la estructura

  • Melbin Gómez - Twitter
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Bomberos del DN informan que incendio en almacén de Banreservas está controlado en un 75 %
Cuerpo de Bomberos del DN: el incendio registrado en un almacén del Banreservas ya se encuentra controlado en un 75 %, tras varias horas de trabajo continuo. (LUDUIS TAPIA)

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frómeta Herasme, informó que el incendio registrado en un almacén del Banreservas ya se encuentra controlado en un 75 %, tras varias horas de trabajo continuo por parte de las unidades de emergencia que acudieron al lugar desde la madrugada.

El oficial explicó que el siniestro fue reportado alrededor de las 2:22 de la madrugada, momento en que se enviaron inicialmente seis unidades al lugar. Sin embargo, debido a la magnitud del incendio, el operativo fue ampliado hasta contar con 15 unidades.

"Tenemos ya un 75 % del incendio controlado y estamos a la espera de concluir la extinción para entonces comenzar la fase de investigación", declaró el jefe de bomberos.

El incendio se produjo en un almacén de documentos del banco estatal, donde el fuego afectó principalmente el segundo nivel de la estructura. Según explicó el jefe de bomberos, las unidades han concentrado el trabajo en esa área para evitar que las llamas se propaguen al primer nivel, donde también se almacenan documentos.

  • Indicó además que el incendio ha sido complejo debido al tipo de material almacenado. "Cartón, papel y mercancía arden muy fácilmente", expresó.

Sin heridos y daños materiales en evaluación

El general Frómeta Herasme aseguró que no se registraron personas heridas, ya que cuando las unidades llegaron al lugar el almacén estaba cerrado y solo se encontraba el personal de seguridad.

También señaló que se están revisando posibles grietas en la estructura debido al calor generado por el incendio.

Las autoridades informaron que una vez el incendio sea extinguido en su totalidad, se iniciará la investigación para determinar las causas del siniestro.

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Licenciado en Comunicación Social mención Periodismo con un Máster en Gestión de la Comunicación Empresarial y más de 12 años en medios de comunicación.