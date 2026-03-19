Choque múltiple de cinco vehículos causa largo tapón en la autopista Joaquín Balaguer

En dicho tramo los conductores disminuyen la velocidad de forma repentina, lo que habría provocado la colisión en cadena. ( FUENTE EXTERNA )

Un choque múltiple entre cinco vehículos generó un extenso tapón la tarde de este jueves en la autopista Joaquín Balaguer, en dirrección Santiago-Navarrete.

El hecho se produjo casi frente al destacamento de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

En dicho tramo los conductores disminuyen la velocidad de forma repentina, lo que habría provocado la colisión en cadena.

En el accidente estuvieron implicados una unidad de la empresa de transporte Caribe Tours, un camión cargado de arroz y otros tres vehículos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/whatsapp-image-2026-03-19-at-175948-980f19e2.jpeg (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/whatsapp-image-2026-03-19-at-175947-1-6784fa95.jpeg (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Sin lesionados

Las autoridades indicaron que no se registraron personas lesionadas, solo dejando daños materiales.

Agentes de tránsito estuvieron en la zona organizando la circulación, ya que el accidente afectó una de las principales salidas viales del área.

Desde la institución exhortaron a los conductores a desplazarse con prudencia mientras se normaliza el tránsito.