×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
CHOQUE MÚLTIPLE
CHOQUE MÚLTIPLE

Choque múltiple de cinco vehículos causa largo tapón en la autopista Joaquín Balaguer

Durante el hecho, no hubo personas heridas

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Choque múltiple de cinco vehículos causa largo tapón en la autopista Joaquín Balaguer
En dicho tramo los conductores disminuyen la velocidad de forma repentina, lo que habría provocado la colisión en cadena. (FUENTE EXTERNA)

Un choque múltiple entre cinco vehículos generó un extenso tapón la tarde de este jueves en la autopista Joaquín Balaguer, en dirrección Santiago-Navarrete.

El hecho se produjo casi frente al destacamento de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

En dicho tramo los conductores disminuyen la velocidad de forma repentina, lo que habría provocado la colisión en cadena.

RELACIONADAS

En el accidente estuvieron implicados una unidad de la empresa de transporte Caribe Tours, un camión cargado de arroz y otros tres vehículos.

Expandir imagen
Infografía
(FUENTE EXTERNA)
Expandir imagen
Infografía
(FUENTE EXTERNA)

    Sin lesionados

    Las autoridades indicaron que no se registraron personas lesionadas, solo dejando daños materiales

    Agentes de tránsito estuvieron en la zona organizando la circulación, ya que el accidente afectó una de las principales salidas viales del área.

    Desde la institución exhortaron a los conductores a desplazarse con prudencia mientras se normaliza el tránsito. 

    TEMAS -
    • Compartir por Twitter
    • Compartir por Facebook

    Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.