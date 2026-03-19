Incendio afecta escuela en San Juan de la Maguana; no reportan afectados

Fachada del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd). ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio afectó la noche de ayer miércoles el Centro Educativo Cristo Rey, en San Juan de la Maguana, sin que se reportaron personas heridas o afectadas.

Mediante una nota de prensa, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) señaló que tras sofocar el fuego, las autoridades realizaron el levantamiento correspondiente para determinar las causas del siniestro.

Fuego controlado

El incidente generó alarma en la comunidad, pero fue controlado a tiempo por unidades del Cuerpo de Bomberos de la provincia, que acudieron de inmediato al lugar.

El Minerd afirmó que se mantienen las

y que ofrecerán

sobre el siniestro en cuanto tengan los resultados oficiales.