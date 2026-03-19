Un incendio afecta desde la madrugada de este jueves un almacén de carga y descarga del Banreservas, ubicado en la intersección de la calle Yolanda Guzmán con la Eusebio Manzueta, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego empezó alrededor de las 2:00 de la madrugada, lo que obligó a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Al menos cinco unidades están en la zona para controlar las llamas y evitar que el incendio se extienda a otras áreas cercanas, así como varias unidades de drones.

Al respecto, el Banreservas publicó un comunicado en el que destaca que no hay ninguna persona afectada por el incidente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/whatsapp-image-2026-03-19-at-101431-am-23968a80.jpeg Camiones de bomberos se despliegan para sofocar el incendio registrado en la madrugada. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/whatsapp-image-2026-03-19-at-101432-am-6a45d796.jpeg Bomberos combaten las llamas en el almacén de carga afectado por el incendio. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/whatsapp-image-2026-03-19-at-101335-am-32559629.jpeg Bomberos continúan labores para sofocar las llamas en el almacén afectado. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA ) ‹ >

La institución informó que solo se registraron daños materiales, limitados a una parte del almacén y a materiales de archivo.

Asimismo, Banreservas indicó que, como medida preventiva, las instalaciones permanecerán cerradas durante el día de hoy mientras se completan las labores de verificación y se garantiza la seguridad del personal antes de retomar las operaciones normales.

Ambiente en el lugar

Varias unidades se encuentran sofocando el incendio desde la madrugada. Con una escalera telescópica lanzan agua hacia una de las ventanas del tercer nivel del edificio.