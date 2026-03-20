Apresan en La Vega a presunto microtraficante; ocupan drogas, dinero y otras evidencias

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron en la provincia La Vega a un presunto distribuidor de drogas que era buscado mediante dos órdenes de arresto por tráfico de estupefacientes.

El detenido fue identificado como Román Bonifacio Jiménez, señalado por las autoridades como "uno de los microtraficantes más buscados en la zona".

Su captura se produjo durante un allanamiento, realizado en conjunto con el Ministerio Público en una vivienda ubicada en el sector Las Carmelitas, en la referida localidad.

Lo que se encontró

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, durante la intervención, los agentes ocuparon 28 porciones de un vegetal, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 30 gramos; además de 6.1 gramos de un polvo blanco que se presume es cocaína, así como varias porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, con un peso cercano a los 4.9 gramos.

En la vivienda también fueron incautados cinco teléfonos celulares, tres balanzas digitales, una cartera que contenía cinco cápsulas calibre nueve milímetros, la suma de RD$160,700.00 pesos dominicanos y US$870.00 dólares en efectivo, además de documentos y otras evidencias vinculadas a la investigación.

El individuo será sometido a la justicia por violación a la Ley 50-88 sobre sustancias controladas.