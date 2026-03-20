Fueron a quemar panales de avispas e incendiaron butacas en almacén del Minerd

Objetos en desuso y residuos se aprecian en el área trasera del almacén, donde ocurrió el incendio en el sector Piedra Blanca, en San Cristóbal. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

A dos semanas del incendio registrado en un almacén del Ministerio de Educación (Minerd), en el sector Piedra Blanca, municipio Bajos de Haina, la escena no muestra señales evidentes de lo ocurrido.

El área luce en calma, sin rastros de humo ni presencia de curiosos, pese a que el siniestro mantuvo en alerta a toda la comunidad durante varias horas.

El hecho, sin embargo, tuvo un origen que ha llamado la atención: una quema de panales de avispas que se salió de control.

Según explicó el intendente general del Cuerpo de Bomberos de Haina, Alfonso Vásquez, el incendio no comenzó dentro de las naves del almacén, sino en el patio del recinto, donde se acumulaban butacas en desuso —principalmente de metal y plástico— junto a varios vehículos abandonados.

"Era un cúmulo de butacas viejas que no sirven, junto con tres o cuatro vehículos en desuso", indicó.

De acuerdo con el informe preliminar, personal del almacén intentaba eliminar panales de avispas que impedían realizar un conteo de butacas. Para ello, prendieron fuego en el área, lo que terminó propagándose sin control.

"Le pegaron fuego a los panales de avispas y eso se les salió de control en el patio", afirmó Vásquez.

El reporte del incendio fue recibido alrededor de las 3:40 de la tarde del 13 de marzo, y las labores de extinción se extendieron hasta cerca de las 9:00 de la noche. En el operativo participaron cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Haina, además de un camión escala del Distrito Nacional, necesario por la dificultad de acceso al foco del fuego debido a la acumulación de materiales.

Impacto y reacciones en la comunidad de Bajos de Haina

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/whatsapp-image-2026-03-20-at-11203-pm-e1ad92d3.jpeg Una camioneta a punto de ingresar al almacén del Minerd por el portón principal. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/whatsapp-image-2026-03-20-at-11320-pm-2-38a9303e.jpeg El patio del almacén del Minerd con los residuos y objetos deteriorados que guardan en el lugar. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/whatsapp-image-2026-03-20-at-11202-pm-4caab648.jpeg La calle Fabiola Uribe, donde se observan negocios y vehículos. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/whatsapp-image-2026-03-20-at-11319-pm-abbdaf6a.jpeg Miledy Trinidad, quien vende yaniqueques y otros alimentos, observa la rutina diaria en la zona del almacén del Minerd. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO ) ‹ >

Pese a la magnitud del incendio, las autoridades informaron que no se registraron víctimas ni daños a viviendas cercanas. El fuego fue contenido dentro del perímetro del almacén.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, se observó que el lugar continúa operando. Camiones entraban y salían del recinto, mientras el portón se abría de manera momentánea para permitir el acceso de vehículos. Desde el exterior, se podían ver objetos como piezas metálicas, inodoros, sillas y mesas.

Residentes y comerciantes de la zona coinciden en que el almacén funciona principalmente como depósito de objetos deteriorados. Yoanny Mateo, propietaria de una banca de lotería cercana, relató que el incendio inició alrededor de las 3:00 de la tarde y generó una gran concentración de personas en los alrededores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/whatsapp-image-2026-03-20-at-11405-pm-e53209c5.jpeg Los objetos en desuso en el patio del almacén del Minerd. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/whatsapp-image-2026-03-20-at-11319-pm-1-bc6217cc.jpeg Un vendedor de pescado quien desconoce qué se almacena en el depósito del Minerd, ubicado en la zona. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/whatsapp-image-2026-03-20-at-11442-pm-26e3ecf0.jpeg Comercios y viviendas a lo largo de la calle donde se ubica el almacén del Minerd. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO ) ‹ >

"He visto butacas viejas y muchos vehículos viejos que traen. Eso es lo que guardan ahí... cosas viejas", expresó.

En un negocio de comida cercano, Miledy Trinidad aseguró que el humo afectó a los residentes, provocando tos en niños y adultos. "Nosotros nos quedamos mirando ese humo negro ahí, subieron muchos camiones de bomberos", dijo.

Aunque es común ver camiones entrando al almacén, varios comunitarios afirman desconocer con precisión qué se almacena en su interior.

El Ministerio de Educación informó que el incendio ocurrió mientras se realizaban labores de retiro de desechos y reiteró que no hubo pérdidas humanas ni personas afectadas.

El Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos continúa elaborando el informe final para determinar con mayor precisión las circunstancias del incidente. Entretanto, el depósito sigue en funcionamiento, en medio de un entorno que ha vuelto a la normalidad, pero con interrogantes abiertas sobre lo ocurrido.