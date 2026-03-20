Banreservas asegura que documentos afectados por incendio en su almacén cuentan con respaldo digital

Unidad del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional durante las labores de extinción del incendio registrado el jueves 19 de marzo de 2026 en el almacén del Banco de Reservas (Banreservas), en el sector Villa María, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El banco de Reservas (Banreservas) informó este viernes que los archivos que resultaron afectados por el incendio registrado ayer jueves en su almacén en el sector Villa María, Distrito Nacional, cuentan con respaldo digitalizado, lo que garantiza que la información contenida continúa protegida y disponible.

A través de un comunicado, la entidad bancaria aseguró que "aplicamos protocolos y procedimientos internos que establecen que toda la documentación de las operaciones cotidianas, antes de llegar a nuestros almacenes, es resguardada mediante su digitalización".

La institución habría informado ayer, que solo se registraron daños materiales, limitados a una parte del almacén y a materiales de archivo.

El incendio

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego inició alrededor de las 2:00 de la madrugada del jueves, lo que obligó a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Inicialmente, al menos seis unidades se trasladaron a la zona. Sin embargo, debido a la magnitud del incendio, el operativo se amplió a 15 unidades para controlar las llamas y evitar que se extendieran a áreas cercanas, contando además con varias unidades de drones del Sistema 9-1-1.

El fuego afectó principalmente el segundo nivel de la estructura.

Durante el siniestro no se reportó ninguna persona afectada.

Durate las labores de extinción las autoridades informaron que iniciarán la investigación para determinar las causas del siniestro.

En tanto, la entidad bancaria valoró la rapidez y profesionalidad del los bomberos, la colaboración de otras autoridades y la cooperación de la comunidad durante el control del siniestro.