Exceso de velocidad causa 4 de cada 10 accidentes de tránsito en La Altagracia

De acuerdo con los datos del Observatorio de Seguridad Vial, este año, hasta febrero pasado se habían registrado 55 accidentes de tránsito en La Altagracia, con 150 lesionados. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El exceso de velocidad se ha convertido en la principal causa de accidentes de tránsito en la provincia La Altagracia, donde las estadísticas oficiales indican que cuatro de cada 10 siniestros viales están relacionados con conductores que circulan por encima de los límites permitidos.

Los datos recopilados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Observatorio Permanente de Seguridad Vial evidencian que este comportamiento representa cerca del 41 % de las causas de accidentes, por encima de otros factores que también inciden en la siniestralidad en las carreteras de la provincia.

El análisis de las causas confirma que el exceso de velocidad lidera las estadísticas con 41 % de los casos, seguido por el consumo de alcohol, que está presente en 23 % de los accidentes, y la imprudencia de los conductores, responsable de 19 % de los siniestros viales.

Otros factores también influyen, aunque en menor proporción, como las condiciones de la vía, vinculadas a 10 % de los accidentes, y las fallas mecánicas en los vehículos, que representan 7 % de los casos registrados.

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Estas cifras muestran que casi dos de cada tres accidentes están relacionados con el comportamiento del conductor.

Las estadísticas evidencian que el problema se mantiene constante en los últimos años. Entre 2023 y 2025, la provincia registró más de 400 accidentes de tránsito, miles de personas lesionadas y cerca de 600 fallecidos.

En 2023, las autoridades contabilizaron 134 accidentes, con 4,464 personas lesionadas y 184 fallecidos.

El 2024: año con más muertes por accidentes

Al año siguiente, 2024, la cifra aumentó a 142 accidentes, 4,353 lesionados y 224 personas fallecidas, convirtiéndose en el período con mayor número de muertes en las carreteras de la provincia en últimos años.

En 2025, los registros reflejan 153 accidentes, 4,498 lesionados y 169 fallecidos, lo que confirma que la siniestralidad vial se mantiene como uno de los principales problemas de seguridad pública en la zona.

La tendencia continúa en 2026. De acuerdo con los datos más del Observatorio de Seguridad Vial, hasta febrero se han registrado 55 accidentes y 150 lesionados.

Sectores y vías más peligrosas Los datos oficiales identifican sectores críticos en la provincia, entre ellos Friusa, en Bávaro; Jobo Dulce y la zona turística de Bávaro. También figuran el corredor Verón-Bávaro, Otra Banda y Benerito, en San Rafael del Yuma. Entre las vías consideradas de mayor riesgo se encuentran las carreteras Higüey-Otra Banda y Otra Banda-Verón, el corredor Verón-Bávaro-Punta Cana y la carretera Benerito-Bayahibe, entre otras.