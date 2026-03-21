La DNCD decomisa cocaína oculta en piezas de vehículos que serían enviadas a Estados Unidos

Las piezas de vehículos fueron localizadas en una empresa de envíos del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Ministerio Público, ocuparon dos piezas de vehículos que contenían un polvo, presumiblemente cocaína, que serían enviadas hacia Estados Unidos a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas.

En un comunicado de prensa, la institución informó que el hallazgo se produjo en una empresa de envíos internacionales ubicada en el Distrito Nacional, durante un operativo de interdicción en el que participaron unidades caninas.

Indicó que en el establecimiento fue localizada una caja que contenía en su interior dos piezas de vehículos (motores de arranque), en cuyo interior se ocuparon dos porciones de presunta cocaína, envueltas en fundas negras, con un peso superior a los 100 gramos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/piezas-de-vehiculos-cargadas-con-cocaina-5c0cec80.jpeg Los motores de arranque que fueron cargados con cocaína. (FUENTE EXTERNA)

"Por instrucciones del fiscal, los agentes actuantes procedieron a realizar una prueba de campo a la sustancia, resultando positiva a clorhidrato de cocaína", señala el comunicado.

Detalles sobre el envío frustrado

La DNCD señaló que la caja con las piezas de metal contaminadas fue enviada por una mujer, supuestamente desde el sector Las Praderas, en el Distrito Nacional, según la dirección especificada. El paquete sería recibido por un individuo que, de acuerdo con el manifiesto, reside en la ciudad de Miramar, Florida, Estados Unidos.

En ese sentido, informó que, junto al Ministerio Público, amplía las investigaciones en relación con el frustrado envío de la sustancia hacia Estados Unidos, mientras continúa reforzando las operaciones de interdicción para detectar nuevas modalidades del narcotráfico internacional.