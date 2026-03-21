Tiroteo en Santiago Oeste deja dos muertos y un herido

Imagen de archivo que ilustra el tiroteo en Santiago Oeste que dejó dos muertos y un herido la noche de viernes, en el sector Fondo de la Botella, en Cienfuegos ( FUENTE EXTERNA )

Dos hombres resultaron muertos y otro herido durante un enfrentamiento a tiros ocurrido la noche del viernes en el sector Fondo de la Botella, en Santiago Oeste (Cienfuegos), informó la Policía Nacional.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Frailyn Manuel de Jesús León, alias "Gordo", de 19 años, y Alberto Amaury López, alias "Chapo", de 25, quienes fallecieron a causa de heridas de bala, según certificó el médico legista.

En el mismo incidente resultó herido Juan José García Ventura, de 43 años, quien presenta una herida de proyectil en el hombro izquierdo y recibe atenciones médicas en un centro de salud de Santiago de los Caballeros.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 11:20 de la noche del 20 de marzo, cuando los hoy occisos se desplazaban en una motocicleta y, presuntamente, intentaron despojar de sus pertenencias a Raími de Jesús Brito Parra, alias "Gordo Baba", y a un individuo identificado como Miguel y/o Yeison.

En esas circunstancias, se originó un intercambio de disparos entre ambas partes, resultando heridos los presuntos atacantes, quienes posteriormente fallecieron, mientras que el hombre herido habría sido impactado de manera colateral al intentar resguardarse.

Las autoridades informaron que Brito Parra y su acompañante emprendieron la huida tras el hecho, por lo que son activamente buscados.

En la escena, miembros de la Policía Científica recolectaron ocho casquillos calibre 9 milímetros, además de ocupar la motocicleta utilizada por los hoy occisos y un teléfono celular, evidencias que permanecen bajo custodia.

Asimismo, dos personas fueron detenidas para fines de investigación, mientras se profundizan las indagatorias para esclarecer las circunstancias del suceso.

Más

Las investigaciones preliminares indican que entre los involucrados existían rencillas personales previas.

indican que entre los existían previas. Los cadáveres fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes, mientras el caso continúa bajo investigación.