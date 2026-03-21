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Tres heridos tras riña por viejas rencillas en la provincia La Altagracia

Dos de los involucrados permanecen bajo observación médica y custodia policial

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    Tres heridos tras riña por viejas rencillas en la provincia La Altagracia
    Los afectados resultaron heridos con un arma blanca. (FUENTE EXTERNA)

    Tres jóvenes resultaron heridos durante un enfrentamiento a arma blanca ocurrido en el sector Antonio Guzmán, próximo al puente nuevo de Villa Cerro, en la provincia La Altagracia, en un hecho atribuido a viejas rencillas personales, informó la División de Investigación de la Policía Nacional.

    De acuerdo con el informe preliminar, el incidente se registró cuando los involucrados sostuvieron una riña que terminó con los tres lesionados.

    Los heridos fueron identificados como Yonquely Paula Castro, de 19 años, residente en el sector La Pangola, quien presenta una herida punzante en el cuello; Dani Graude, de 22 años, de nacionalidad haitiana, residente en el sector Antonio Guzmán, con heridas punzantes en el abdomen, así como laceraciones en la frente y el brazo derecho.

    También resultó afectado Livio Antonio Celeste José, de 20 años, residente en el sector 21 de Enero, quien sufrió heridas por arma blanca tipo machete en la cabeza y la mano izquierda.

    Estado de salud y acciones médicas

    Los dos primeros fueron trasladados al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia por amigos y familiares, mientras que el tercero acudió por sus propios medios al centro de salud.

    • Las autoridades indicaron que Celeste José fue atendido y despachado, en tanto que los otros dos permanecen ingresados bajo observación médica y custodia policial.

    Los implicados serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes.

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