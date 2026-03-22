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Mujer resulta herida durante trifulca en barbería de la calle El Conde

El incidente ocurrió en un tramo donde, según denunciantes, son frecuentes los conflictos por consumo de alcohol en la vía peatonal

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    Mujer resulta herida durante trifulca en barbería de la calle El Conde
    Peluquería en la calle El Conde donde se originó la trifulca que dejó a una mujer herida. (FUENTE EXTERNA)

    Una mujer resultó herida este domingo durante una trifulca registrada en una barbería ubicada en la calle El Conde, entre las vías 19 de Marzo y Duarte, en la Zona Colonial, Distrito Nacional.

    De acuerdo con informaciones preliminares, varios hombres se enfrentaron en el lugar presuntamente bajo los efectos del alcohol, lanzándose piedras y otros objetos contundentes en medio del altercado.

    En esas circunstancias, una fémina vinculada a un comercio de la zona fue impactada en una pierna, por lo que requirió asistencia médica. Al lugar acudió personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que le brindó atención.

    Testigos señalaron que la mujer no tenía relación con el conflicto y que resultó lesionada al quedar en medio de la confrontación.

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    Problemas frecuentes

    Comerciantes y transeúntes denunciaron que en ese tramo del paseo peatonal se registran con frecuencia situaciones de desorden, consumo de bebidas alcohólicas y música a alto volumen lo que, según afirmaron, contraviene las normas que regulan la convivencia en la Ciudad Colonial.

    Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia y prevenir incidentes que puedan poner en riesgo a residentes, trabajadores y visitantes en una de las zonas turísticas más concurridas del país.

    Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre personas detenidas ni sobre las circunstancias exactas que originaron el enfrentamiento.

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