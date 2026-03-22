Intento de feminicidio desató tiroteo en Cinema Centro que dejó un muerto y un herido

Agentes de la Policía acuden a Cinema Centro tras tiroteo que dejó un hombre muerto y un policía herido. ( DIARIO LIBRE/SAMIR DOMINICI )

Un intento de feminicidio fue el detonante del tiroteo ocurrido la mañana de este domingo en Cinema Centro Malecón, según confirmó la empresa Caribbean Cinemas mediante un comunicado oficial, en el que además anunció el cierre del establecimiento hasta nuevo aviso.

El hecho se registró alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando un agente de seguridad perteneciente a una compañía privada identificada como Eulen presuntamente atacó a una colaboradora de la organización, en un horario en el que el establecimiento se encontraba cerrado al público.

De acuerdo con el informe, la intervención de la Policía Nacional evitó que el incidente tuviera un desenlace fatal. Sin embargo, el suceso derivó en un enfrentamiento armado en el que murió el vigilante privado Santos Pimentel Lebrón.

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En tanto, el raso Daniel Andújar Pérez, de 21 años, resultó herido de bala. Se encuentra en estado delicado y será sometido a cirugía.

Borracho

Datos preliminares apuntan a que el agresor en estado de embriaguez se desplazaba por distintas áreas del establecimiento portando un revólver, mientras buscaba a una mujer que labora en el lugar. Durante el recorrido, mantenía a un civil encañonado, obligándolo a permanecer bajo amenaza generando pánico entre ciudadanos y empleados.

Un agente policial fue alertado de la situación, intentó intervenir con su pistola eléctrica, sin embargo, no logró neutralizar al agresor, por lo que procedió a solicitar refuerzos ante la presencia de un arma de fuego, que posteriormente derivó en enfretamientos con con agentes de la Dirección Central de Investigación Criminales (Dicrim).

Protocolo

Caribbean Cinemas informó que activó de inmediato sus protocolos internos y ha puesto a disposición de las autoridades toda la información necesaria, al tiempo que aseguró que su personal colabora con el Ministerio Público en el esclarecimiento del caso.

La empresa condenó "de manera categórica cualquier manifestación de violencia" y reiteró su compromiso con la seguridad de colaboradores, clientes y aliados. Asimismo, expresó solidaridad con las personas afectadas y sus familiares.

En atención a la gravedad del hecho, la compañía anunció que la sucursal de Cinema Centro Malecón permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

"''Agradecemos la comprensión del público y reiteramos nuestra disposición de continuar colaborando con las autoridades hasta el total esclarecimiento de este hecho''," Caribbean Cinemas “

Al lugar se presentaron unidades de la Policía Científica y de Investigación, que realizaron el levantamiento de evidencias y las entrevistas de rigor, a fin de determinar las causas del hecho y establecer responsabilidades.

El vocero de la Policia Nacional, Diego Pesqueira, precisó que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.