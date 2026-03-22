×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cinema Centro
Cinema Centro

Intento de feminicidio desató tiroteo en Cinema Centro que dejó un muerto y un herido

Caribbean Cinemas anuncia cierre del establecimiento hasta nuevo aviso

    Expandir imagen
    Intento de feminicidio desató tiroteo en Cinema Centro que dejó un muerto y un herido
    Agentes de la Policía acuden a Cinema Centro tras tiroteo que dejó un hombre muerto y un policía herido. (DIARIO LIBRE/SAMIR DOMINICI)

    Un intento de feminicidio fue el detonante del tiroteo ocurrido la mañana de este domingo en Cinema Centro Malecón, según confirmó  la empresa Caribbean Cinemas mediante un comunicado oficial, en el que además anunció el cierre del establecimiento  hasta nuevo aviso.

    El hecho se registró alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando un agente de seguridad perteneciente a una compañía privada identificada como Eulen presuntamente atacó a una colaboradora de la organización, en un horario en el que el establecimiento se encontraba cerrado al público.

    De acuerdo con el informe, la intervención de la Policía Nacional evitó que el incidente tuviera un desenlace fatal. Sin embargo, el suceso derivó en un enfrentamiento armado en el que murió el vigilante privado Santos Pimentel Lebrón

    En tanto, el raso Daniel Andújar Pérez, de 21 años, resultó herido de bala. Se encuentra en estado delicado y será sometido a cirugía.

    Borracho

    Datos preliminares apuntan a que el agresor en estado de embriaguez se desplazaba por distintas áreas del establecimiento portando un revólver, mientras buscaba a una mujer que labora en el lugar. Durante el recorrido, mantenía a un civil encañonado, obligándolo a permanecer bajo amenaza generando pánico entre ciudadanos y empleados.

    Un agente policial fue alertado de la situación, intentó intervenir con su pistola eléctrica, sin embargo, no logró neutralizar al agresor, por lo que procedió a solicitar refuerzos ante la presencia de un arma de fuego, que posteriormente derivó en enfretamientos con con agentes de la Dirección Central de Investigación Criminales (Dicrim).

    Protocolo

    Caribbean Cinemas informó que activó de inmediato sus protocolos internos y ha puesto a disposición de las autoridades toda la información necesaria, al tiempo que aseguró que su personal colabora con el Ministerio Público en el esclarecimiento del caso.

    La empresa condenó "de manera categórica cualquier manifestación de violencia" y reiteró su compromiso con la seguridad de colaboradores, clientes y aliados. Asimismo, expresó solidaridad con las personas afectadas y sus familiares.

    En atención a la gravedad del hecho, la compañía anunció que la sucursal de Cinema Centro Malecón permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

    "''Agradecemos la comprensión del público y reiteramos nuestra disposición de continuar colaborando con las autoridades hasta el total esclarecimiento de este hecho'',"Caribbean Cinemas

    Al lugar se presentaron unidades de la Policía Científica y de Investigación, que realizaron el levantamiento de evidencias y las entrevistas de rigor, a fin de determinar las causas del hecho y establecer responsabilidades.

    El vocero de la Policia Nacional, Diego Pesqueira, precisó que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.

    TEMAS -

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.