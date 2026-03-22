Feminicidio en Los Guaricanos: estadounidense ultima a su expareja de un disparo y se da a la fuga

El presunto autor del feminicidio es Ziel Gulbert La Force, de nacionalidad estadounidense. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este domingo sobre la búsqueda de un hombre acusado de haber ultimado a su expareja sentimental en un hecho ocurrido este domingo en el sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, caso que se investiga como un feminicidio.

La víctima fue identificada como Randielis Michel Rudecindo, de 20 años, quien falleció a causa de una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, según certificó el médico legista actuante, indica la institución en una nota de prensa.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el presunto autor es Ziel Gulbert La Force, de nacionalidad estadounidense, quien permanece prófugo tras cometer el hecho.

Controles migratorios

La institución indicó que se activaron los controles migratorios en aeropuertos, puertos y la zona fronteriza para evitar su salida del país.

El suceso ocurrió en la calle Mauricio Báez, cuando la joven se dirigía a un colmado en compañía de otra persona. En ese momento, el agresor se presentó a bordo de un vehículo, se desmontó y, tras una discusión, sacó un arma de fuego y le realizó un disparo que le provocó la muerte, emprendiendo la huida de inmediato con rumbo desconocido.

La Policía Nacional informó que equipos de investigación han realizado entrevistas y levantamientos de cámaras de videovigilancia. En coordinación con el Ministerio Público, continúan las labores para localizar al presunto responsable, a quien exhortan a entregarse por la vía que considere pertinente.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes. Las autoridades mantienen el caso bajo investigación como un hecho de violencia motivado por conflictos personales.