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tiroteo Cinemacentro
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VIDEO | Tiroteo en Cinema Centro deja un vigilante privado muerto y un policía herido

Efectivos de la Policía Nacional y unidades del 9-1-1 acudieron al lugar

    Un tiroteo registrado al mediodía de este domingo en el interior de Cinema Centro dejó un vigilante privado muerto y un agente policial herido, en un hecho que se encuentra bajo investigación.

    La víctima mortal fue identificada como Santos Pimentel Lebrón, quien laboraba para una empresa de seguridad subcontratada, no vinculada directamente a la plaza. En tanto, el raso Daniel Andújar Pérez, de 21 años, resultó herido de bala y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

    Según informaciones preliminares, el agresor en estado de embriaguez se desplazaba por distintas áreas del establecimiento portando un revólver, mientras buscaba a una mujer que labora en el lugar. Durante el recorrido, mantenía a un civil encañonado, obligándolo a permanecer bajo amenaza, generando pánico entre ciudadanos y empleados.

    Acciones de la autoridad y enfrentamiento armado

    Un agente policial del nuevo modelo de patrullaje, que fue alertado de la situación, intentó intervenir con su pistola eléctrica, sin embargo, no logró neutralizar al agresor, por lo que procedió a solicitar refuerzos ante la presencia de un arma de fuego.

    Minutos después, unidades de la Dirección Central de Investigación Criminales (Dicrim) llegaron al lugar y se produjo un enfrentamiento armado

    En medio del intercambio de disparos, el vigilante fue abatido mientras que el agente resultó herido.

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      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.