Incautan 564 paquetes de presunta cocaína frente a costas de Barahona; arrestan a cinco hombres

Paquetes de presunta cocaína incautados en la operación frente a las costas de Barahona, tras persecución en alta mar. ( FUENTE EXTERNA )

Un cargamento de 564 paquetes de presunta cocaína fue incautado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras autoridades frente a las costas de la provincia Barahona, tras una persecución que se extendió por varias horas.

De acuerdo con el informe de la DNCD, las autoridades montaron un amplio despliegue marítimo, aéreo y terrestre, para interceptar a los tripulantes de una lancha rápida, que según los informes, se movilizaban con el alijo hacia las costas dominicanas.

Asimismo, los ocupantes de la embarcación intentaron evadir a las autoridades acelerando la marcha, lanzando parte de la droga al mar y encayaron la embarcación en las costas de la playa San Rafael. Esto provocó un amplio despliegue de unidades de reacción para asegurar todo el litoral.

Durante el operativo de rastreo en toda la zona, las autoridades lograron confiscar en el interior de la embarcación, varias pacas, así como recuperar de las aguas del mar Caribe, otros 13 sacos, conteniendo un total de 564 paquetes de presunta cocaína, forrados con cinta adhesiva y con varios logotipos.

Cinco arrestados

En la intervención fueron arrestados cinco hombres y se ocupó una embarcación de 23 pies de eslora, con un motor fuera de borda de 60 caballos de fuerza, una pistola con su cargador, varias cápsulas, entre otras evidencias.

Los detenidos fueron identificados como Francis Ferreras, Daniel Martínez , Henry Pérez, Soniel Pérez Samboy y Vidal Morfi.

La operación fue ejecutada por agentes de la DNCD, junto a efectivos de la Armada de la República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y el Ejército (ERD), con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y bajo la coordinación del Ministerio Público.

Las autoridades indicaron que "se trata de estructuras criminales que operan en la región Este del país, cuya metodología consiste en ingresar cargamentos masivos de sustancias narcóticas, mediante embarcaciones de alta velocidad provenientes de las costas suramericanas".

El Ministerio Público y la DNCD mantienen una investigación abierta para identificar y capturar y someter a la justicia a otros integrantes de esta red criminal. En tanto, los paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar su peso exacto.

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