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mujer calcinada Maquiteria
mujer calcinada Maquiteria

VIDEO | Mujer muere calcinada en su apartamento en Maquiteria; pareja está detenida

Vecinos reportaron haber escuchado una detonación antes del incendio

  • Jesús Vásquez - Twitter

Una mujer de 42 años fue encontrada calcinada la mañana de este lunes en su apartamento, ubicado en el sector Maquiteria, en Santo Domingo Este.

La víctima fue identificada como Aleny Pineda, quien dejó en la orfandad a dos hijas, de 11 y 20 años de edad.

La información fue ofrecida por la Policía Nacional. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó que, por el hecho, fue detenido su pareja sentimental, Yelin Manolin Félix Vargas, de 47 años.

De acuerdo con las autoridades, el caso se encuentra bajo investigación. También se busca corroborar la versión de algunos vecinos, quienes aseguran haber escuchado una detonación similar a un disparo antes de que se produjera el incendio.

Acciones de la autoridad para esclarecer el hecho

El sospechoso será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, para los fines legales correspondientes.

Las autoridades indicaron que equipos de investigación criminal y peritos forenses se mantienen en la escena recolectando evidencias, realizando entrevistas y levantando información que permita esclarecer las circunstancias del hecho.

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Joven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.