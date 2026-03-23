La trágica muerte del raso Dary Daniel Andújar Pérez, quien perdió la vida tras ser herido de bala al intervenir en un presunto intento de feminicidio en Cinema Centro Malecón, ha sumido en un profundo dolor a su familia y allegados.

Con tan solo 22 años, el joven uniformado había dedicado dos años de su vida al servicio de la Policía Nacional, donde ingresó junto a su hermano mellizo.

La profunda conexión entre los dos, quienes habían compartido cada paso en su carrera, se vio interrumpida de forma abrupta con la tragedia, dejando a su mellizo completamente desconcertado ante la pérdida de su compañero de vida.

"Era mi fotocopia", fueron las únicas palabras que pudo pronunciar su hermano y compañero de profesión, visiblemente afectado y confundido, al ser abordado por periodistas.

Dary Daniel falleció mientras recibía atenciones médicas en el quirófano del Hospital General Docente de la Policía Nacional, donde especialistas lucharon por salvarle la vida, según informó un comunicado oficial.

Un joven de valores y de fe

Dary Daniel provenía de una familia cristiana en el sector Villa Progreso, en San Cristóbal donde sus padres, Daniel Andújar y Reina Pérez, quienes hoy enfrentan el inmenso dolor de su pérdida a temprana edad, lo criaron con principios basados en la fe.

Manuel Robles Jiménez, pastor de sus padres, lo recuerda como un joven humilde, respetuoso y obediente.

"Era un muchacho de su casa, obediente a sus padres y querido por toda la comunidad", expresó con pesar el pasto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/whatsapp-image-2026-03-23-at-104011-am-4bee05aa.jpeg El hermano del raso fallecido. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/whatsapp-image-2026-03-23-at-104015-am-d60fd178.jpeg El hermano del raso de la Policía Nacional recibe un abrazo de consuelo mientras enfrenta la dolorosa pérdida de su hermano mellizo, Dary Daniel Andújar Pérez. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA ) ‹ >

Los restos de Dary Daniel, quien era soltero y vivía con sus progenitores serán expuestos en su residencia en Villa Progreso, San Cristóbal, una vez sean entregados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), tras concluir los procedimientos correspondientes.

Dos muertos

El tiroteo ocurrido ayer domingo en Cinema Centro Malecón dejó como saldo un vigilante privado muerto, identificado como Santos Pimentel Lebrón y un agente policial muerto, tras un intento de feminicidio que desencadenó un enfrentamiento armado dentro de las instalaciones.

El incidente comenzó alrededor de las 11:30 la mañana cuando un hombre, presuntamente en estado de embriaguez y armado con un revólver, deambulaba por el centro buscando a una mujer que trabaja en el lugar. Durante su recorrido, el agresor mantuvo a un civil encañonado, generando pánico entre los empleados y ciudadanos presentes.

El hecho, se produjo cuando el establecimiento estaba cerrado al público y derivó en una intervención policial.