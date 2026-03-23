Las oficinas del periódico Camino fueron violentadas por desconocidos que sustrajeron equipos de trabajo y causaron daños materiales en su sede, ubicada en el Centro Histórico de la provincia Santiago.

Al llegar a primera hora de la mañana de este lunes, el personal del semanario católico encontró las instalaciones con evidentes signos de robo y vandalismo.

Los ladrones cargaron con dos computadoras, entre ellas una Mac utilizada para la diagramación del periódico y con el sistema de cableado eléctrico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/whatsapp-image-2026-03-23-at-120419-pm-37a13267.jpeg Así quedó el interior del periódico Camino, en la provincia Santiago, luego de que desconocidos sustrajeran equipos en su interior.Así quedó el interior del periódico Camino, en la provincia de Santiago, luego de que desconocidos sustrajeran equipos de su interior. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Pérdida

El director del medio, Apolinar Ramos, estimó que las pérdidas económicas rondan los 300 mil pesos, sin contar el retraso operativo que provoca la sustracción de los equipos.

Ramos lamentó que el hecho afecte el trabajo del semanario justo en el año en que celebra su 45 aniversario: "estos golpes distraen la misión de evangelización que realizamos a través de este medio de comunicación de la Iglesia", expresó.

Señaló que Camino mantiene una línea editorial basada en el periodismo ético y de servicio.

"Anunciamos las cosas buenas que se hacen en el país y denunciamos lo que no está bien para que pueda corregirse. Ese ha sido nuestro norte", externó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/whatsapp-image-2026-03-23-at-120424-pm-1-2729d276.jpeg Un hueco en la estructura evidencia el acceso utilizado para sustraer equipos del periódico Camino en Santiago. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Informó que esta es la tercera ocasión en que delincuentes penetran a las oficinas. En un hecho anterior, los ladrones cargaron con un equipo de aire acondicionado, sin que se lograra recuperar lo sustraído.

Apolinar Ramos consideró preocupante la vulnerabilidad de la zona, pese a estar ubicada en una parte céntrica de la ciudad.

"Ojalá esta ola de delincuencia pueda resolverse. Ese sería el mejor regalo para el país", manifestó.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a trabajar por una nación más segura, donde las personas puedan desplazarse y permanecer en sus hogares y lugares de trabajo sin temor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/whatsapp-image-2026-03-23-at-120422-pm-2f0cc625.jpeg Las instalaciones del periódico Camino quedaron con daños visibles y áreas desordenadas tras el robo de equipos en Santiago. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)