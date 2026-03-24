Dos hombres cometen fraude por más de RD$74 millones a entidad financiera con préstamos irregulares

El Ministerio Público (MP) estableció la vinculación de dos hombres en un esquema de captación irregular de clientes para la aprobación de préstamos en una entidad financiera, mediante el cual se habrían gestionado créditos que superan los 74 millones de pesos.

De acuerdo con una nota de prensa del MP, los imputados habrían actuado en asociación para aprobar préstamos de consumo a favor de terceros sin cumplir con los procesos de verificación y depuración exigidos por la entidad, cobrando comisiones de entre un 8 % y un 10 % de la suma prestada.

Además, en algunos casos, los créditos eran gestionados para beneficio propio utilizando nombres de otras personas.

El expediente señala que Maikol Rafael Ventura Pineda, quien laboraba en la institución financiera, utilizó su posición para aprobar múltiples préstamos, mientras que Carlos Manuel Guzmán se encargaba de captar a las personas que figuraban como solicitantes de los préstamos.

Imponen garantías económicas y otras medidas

Por su presunta participación en los hechos, el juez Rigoberto Sena impuso medidas de coerción contra ambos imputados, consistentes en garantías económicas mediante contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.

Contra Ventura Pineda fue fijada fue impuesta una garantía económica de RD$5 millones, mientras que a Guzmán se le impuso una de RD$3 millones, ambas mediante contrato con compañía aseguradora.

Las medidas fueron dictadas tras acoger la solicitud presentada por el órgano persecutor, representado por la procuradora general de corte de apelación Lewina Tavárez Gil y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

El órgano persecutor calificó los hechos como asociación de malhechores, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos, tipificados en el Código Penal dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para determinar si existen otras personas vinculadas al caso y detectar posibles préstamos adicionales otorgados bajo este esquema.