Al menos cinco viviendas afectadas tras explosión de tanque de almacenamiento del acueducto en Nagua

Un tanque de almacenamiento del acueducto del municipio de Nagua explotó este martes con un saldo de cinco viviendas afectadas. ( FUENTE EXTERNA )

Un tanque de almacenamiento del acueducto del municipio Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez, sufrió una falla estructural que provocó su explosión, dejando al menos cinco viviendas afectadas y sin servicio de agua a gran parte de la demarcación.

Desde la Defensa Civil informaron que no se registraron personas heridas como consecuencia del hecho y que realizan un levantamiento para determinar la magnitud de los daños materiales.

La estructura tenía una capacidad de almacenamiento de 1,800,000 galones.

La salida de operación impacta de manera negativa el suministro de agua en Nagua y otras localidades.

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Desde que ocurrió el evento la mañana de este martes al lugar se presentaron equipos técnicos y organismos de emergencia para evaluar los daños.

Acciones de las autoridades

Asimismo, las autoridades trabajan para gestionar las medidas correctivas necesarias y determinar las causas del incidente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/whatsapp-image-2026-03-24-at-110653-am-98ba31ed.jpeg Un tanque de almacenamiento del acueducto del municipio de Nagua explota. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/whatsapp-image-2026-03-24-at-110652-am-8d5e1b4a.jpeg Un tanque de almacenamiento del acueducto del municipio de Nagua explota. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/whatsapp-image-2026-03-24-at-110654-am-523185ef.jpeg Un tanque de almacenamiento del acueducto del municipio de Nagua explota. (FUENTE EXTERNA ) ‹ >

Comunicado

A continuación el comunicado oficial del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) sobre el hecho registrado en Nagua.

El INAPA informa sobre daños a infraestructura de almacenamiento de agua en Nagua.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) informa a la ciudadanía que el pasado martes el depósito de almacenamiento del municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, sufrió una falla estructural sin causar ningún daño de consideración en el entorno inmediato.

La institución tenía previsto, conforme a un comunicado de ayer, sacar el tanque de servicio para su mantenimiento.

En lo inmediato supliremos el agua directamente por el bypass y a algunos sectores por medio de camiones cisternas.

Pedimos excusas por los inconvenientes que esta situación puede provocar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/a-19af6651.jpg Comunicado del Inapa. (FUENTE EXTERNA)

En SPM

El año 2025, alrededor de 10 viviendas del municipio Consuelo, en la provincia San Pedro de Macorís, fueron afectadas y unas cinco personas resultaron heridas, luego de la explosión de un tanque de almacenamiento ocurrida en esa demarcación.