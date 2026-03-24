Un joven de 19 años falleció en el sector 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, tras resultar gravemente herido en un ataque a tiros, en medio de un hecho vinculado a actividades delictivas.

La víctima fue identificada como Yeury Johansel Acosta, quien perdió la vida en el incidente armado registrado en la calle Luis Reyes Acosta del barrio capitalino.

De acuerdo con las investigaciones oficiales y con videos que circulan en redes sociales, el hecho se produjo cuando un grupo de desconocidos, a bordo de un vehículo blanco, marca Honda Civic, perpetró un ataque a tiros con un fusil contra varias personas que se encontraban en la vía pública.

Hasta el momento no se han realizado detenciones, aunque varias personas se encuentran bajo investigación. En ese sentido, la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, emitió una orden de búsqueda contra los implicados Ademil Reyes Montero y Leandro Ovalles Solano, así como contra un tercer individuo identificado solo con el apodo de "El Compañero".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/whatsapp-image-2026-03-24-at-25147-pm-27fbddb9.jpeg Fichas de las personas involucradas en el ataque en el barrio 27 de Febrero. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, advirtió que los señalados son reconocidos delincuentes y están fuertemente armados, por lo que les instó a entregarse por la vía correspondiente.

Enfrentamientos en el Distrito Nacional

A menos de dos horas de diferencia, ocurrió otro hecho violento durante la noche del lunes en el sector Gualey, donde murió Johansen de los Santos, alias "El Feo", quien era buscado por las autoridades tras cometer dos homicidios.

Las autoridades identificaron como autor del tiroteo a Jorge Roberto Henríquez, alias "Bigote", quien ya se encuentra detenido. Este incidente dejó, además, al menos dos personas heridas.

Pesqueira indicó que ambos casos responden a la "interdelincuencia", por estar relacionados con conflictos entre delincuentes. Aunque destacó que son situaciones focalizadas, reconoció que impactan negativamente en la tranquilidad de la sociedad dominicana.

"Se le está dando una respuesta inmediata a estos casos", enfatizó el vocero de la institución, al tiempo que indicó que continuarán intensificando las labores de investigación y prevención para evitar que este tipo de situaciones sigan afectando la paz social.