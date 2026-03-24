Policía identifica a tres sospechosos del asesinato de joven de 19 años en el sector 27 de Febrero

La Policía indicó que el crimen estaría vinculado a conflictos entre grupos delictivos. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional informó este martes que identificó a tres presuntos responsables del asesinato del joven Yeury Johansel Acosta, de 19 años, ocurrida la madrugada del 23 de marzo en el sector 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.

Los señalados son Leandro Ovalles Solano, de 28 años; Ademil Reyes Montero, de 23; y un tercer individuo conocido únicamente como "Li" o "Compañero", quienes permanecen prófugos.

Johansel Acosta falleció a causa de múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, incluyendo el tórax, el brazo derecho y la cabeza, según el diagnóstico médico del centro de salud donde fue atendido.

Cómo sucedió el hecho

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió mientras el joven compartía con varias personas en la vía pública, cuando fue atacado a tiros por varios individuos que se desplazaban en un vehículo marca Honda Civic, de color blanco, el cual ya fue recuperado por las autoridades. El suceso quedó captado en video.

La Policía indicó que el crimen estaría vinculado a conflictos entre grupos delictivos.

Como parte de las investigaciones, agentes del Departamento de Homicidios han realizado múltiples entrevistas que han permitido avanzar en el esclarecimiento del caso.

Las autoridades exhortaron a los implicados a entregarse por la vía que consideren pertinente.