Detienen hombre acusado de abuso sexual contra niña de cuatro años en La Altagracia

Un hombre esposado es conducido por agentes tras ser detenido. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este miércoles sobre el arresto de un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 4 años, en un hecho que habría ocurrido en el sector La Ceiba del Salado, distrito municipal La Otra Banda, provincia La Altagracia.

De acuerdo con el informe policial, el detenido fue identificado como Jorgelin Díaz Ramírez, de 46 años, residente en la referida comunidad, quien está señalado como presunto autor del abuso contra una menor.

La denuncia fue presentada la noche del martes 24 de marzo por los padres de la niña, quienes acudieron al destacamento de la Supervisoría Zonal La Ceiba, informando que su hija había sido víctima de agresión sexual.

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Caso en investigación

Tras recibir la información, una patrulla policial se trasladó al lugar del hecho, logrando la detención del sospechoso, quien fue apresado sin que se ofrecieran mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el incidente.

El arrestado será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, para los fines legales correspondientes.

El caso se encuentra bajo investigación, mientras se adoptan las medidas necesarias para garantizar la protección de la menor.