Decomisan 150 paquetes de cocaína en maletas procedentes de Colombia en aeropuerto de RD

Fotografía difundida por la DNCD de los paquetes de cocaína incautados en el Aeropuerto de Punta Cana, provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades informaron este miércoles sobre el decomiso de 150 paquetes de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia, que eran transportados en cuatro maletas procedente de Medellín, Colombia.

La droga fue descubierta durante labores de inspección en unas de las áreas de la terminal, luego de que equipos de rayos X identificaran imágenes sospechosas en el interior de los equipajes.

En el operativo participaron miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), bajo la coordinación del Ministerio Público.

La cocaína estaba distribuida en 150 paquetes de la sustancia, forrados con fundas plásticas y cinta adhesiva, según detalla una nota de prensa de la DNCD.

Investigación

La DNCD indicó que, tras el hallazgo de la cocaína, se ha iniciado una investigación debido a que los equipajes no fueron reclamados por ningún pasajero.

"El proceso investigativo está centrado en determinar la autenticidad de los tickets colocados en las maletas, así como su correspondencia con los equipajes contaminados que llegaron a la terminal desde Medellín, Colombia", señala el comunicado de prensa.

Los paquetes de la droga tuvieron un peso total de 153.75 kilogramos de cocaína, según el análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La DNCD reiteró que han intensificado las labores de interdicción conjunta en aeropuertos, puertos, costas, fronteras y todo el territorio nacional, dentro de las nuevas estrategias de interdicción, para combatir el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.